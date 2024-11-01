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        Haberler Gündem Güncel Çöp yığınları oluştu! İşçiler grevde... | Son dakika haberleri

        Çöp yığınları oluştu! İşçiler grevde...

        Kartal Belediyesi temizlik işçilerinin zam taleplerinin karşılanmaması ve toplu görüşmelerin olumsuz sonuçlanmasının ardından grev kararı aldı. İşçilerin çöpleri toplamaması nedeniyle sokaklarda çöp yığınları oluştu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 20:33 Güncelleme: 01.11.2024 - 20:33
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        Çöp yığınları oluştu! İşçiler grevde...
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        Kartal Belediyesine bağlı temizlik işçileri, zam taleplerinin karşılanmaması ve yapılan toplu görüşmelerin olumsuz sonuçlanmasının ardından grev kararı aldı. İşçilerin grev kararının ardından sokaklarda çöp yığınları oluştu. Grev kararının ardından Kartal Belediyesi ile işçi sendikası arasında görüşmeler devam ediyor.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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