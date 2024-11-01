Çöp yığınları oluştu! İşçiler grevde...
Kartal Belediyesi temizlik işçilerinin zam taleplerinin karşılanmaması ve toplu görüşmelerin olumsuz sonuçlanmasının ardından grev kararı aldı. İşçilerin çöpleri toplamaması nedeniyle sokaklarda çöp yığınları oluştu
Giriş: 01.11.2024 - 20:33 Güncelleme: 01.11.2024 - 20:33
Kartal Belediyesine bağlı temizlik işçileri, zam taleplerinin karşılanmaması ve yapılan toplu görüşmelerin olumsuz sonuçlanmasının ardından grev kararı aldı. İşçilerin grev kararının ardından sokaklarda çöp yığınları oluştu. Grev kararının ardından Kartal Belediyesi ile işçi sendikası arasında görüşmeler devam ediyor.
*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.
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