Çöpe atmayın aslında tam bir şifa deposu!

Çöpe atmayın aslında tam bir şifa deposu!

Mısır püskülü rahatlatıcı etkisiyle vücudun stresini azaltır. Mısır püskülü genellikle çay olarak demlenir. Sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olur.

Ayrıca romatizma gibi kemik hastalılarına da iyi gelen mısır püskülü çayı vücutta biriken ödemin atılmasına yardımcı olur.

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Saç ve cilt problemlerine de iyi gelen mısır püskülü cildi arındırır, sivilce, akve ve siyah noktaların oluşmasını engeller. Aynı zamanda böcek sokması, sıyrık ve küçük kesikler sebebi ile oluşan ağıralara iyi gelir.