1997 yılında henüz acemi bir ajan olan Sowers, kariyerinin başlarında çocuk kaçırma vakasıyla karşılaştı. Bir kadın, annesinin yanından kaçırdığı bebeği çöpe atmıştı. 19 saat içinde bulunan bebek, mucize eseri hayatta kalmıştı.

Aradan 22 yıl geçmiş, Sowers geçtiğimiz gün emeklilik partisi veriyordu. Sowers'ın kızı, babasının çöpten kurtardığı bebeği bulmuştu. Görevden ayrılırken, ekranda genç bir subayın fotoğrafı yansıtıldı. Bugün 22 yaşındaki Stewart Rembert deniz subayı olmuş ve ajan Sowers'a hayatını kurtardığı için teşekkür etmek istemişti. Rembert emeklilik partisine gelince duygusal anlar yaşandı.