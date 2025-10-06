Çöpte çıkan yangın arabaya sıçradı
Sultangazi'de çöp konteynerinde çıkan yangın park halindeki otomobile sıçradı. Çıkan dumanlar etrafı sararken, yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü
DHA'nın haberine göre; yangın, saat 17.00 sıralarında Cebeci Mahallesi Dökümcüler Sitesi'nde çıktı.
Yol kenarındaki çöp konteynerı bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler konteynerın yanında bulunan park halindeki otomobile sıçradı.
Alevleri gören otomobil sürücüsü araca binerek otomobilini yanan çöp konteynerından uzaklaştırmaya çalıştı. Çıkan yangın nedeniyle patlama sesleri duyuldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.