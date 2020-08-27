Çöpteki Türk bayraklarını temizleyip asan çocukların duyarlılığı duygulandırdı

Kısa sürede çok sayıda beğeni alan görüntüleri izleyenler, kardeşlerin duyarlılığı karşısında hem duygulandı hem de gururlandı. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez de örnek davranış sergileyen çocukları ve ailesini makamında ağırladı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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