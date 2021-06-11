Çöpten elde edilen enerjiyle ısıtılan serada yetiştirilen çiçekler şehri süslemeye başladı

Samsun Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolama Sahası yanına 3 bin metrekare alanda kurulan çevreci sera, atıklardan elde edilen gazla üretilen elektrik enerjisiyle ısıtılıyor. Bu sayede çevre kirliliğinin önüne geçildiği gibi hem ekonomiye büyük katkı sağlanıyor hem de üretilen çiçeklerle kent güzelleştiriliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir (fotoğrafta),açıklamalarda bulundu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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