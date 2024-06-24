Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Çöpten servet çıktı | Son dakika haberleri

        Çöpten servet çıktı

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, yanlışlıkla çöpe atılan 1 milyon 200 bin lira değerindeki altınlar sahibine teslim edildi. Altınların çöpe atılma hikayesi ise komedi filmi sahnelerini aratmadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 16:51 Güncelleme: 24.06.2024 - 16:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çöpten servet çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Çerkezköy'ün Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde yaşayan E.Ü. eşinin evden çıkarken çöpleri atması için kendisine verdiği çöp poşetiyle, kuyumcuya götüreceği altın dolu torbayı da çöp kutusuna attı.

        Bir süre sonra altın dolu torbanın olmadığını fark eden E.Ü, araması sonuç vermeyince Çerkezköy Emniyet Müdürlüğüne başvurdu.

        Ekipler, yaptıkları incelemede altın dolu torbanın çöp kutusundan atık toplayan kişi tarafından alındığını tespit etti.

        Kimliği belirlenen kişiden alınan 1 milyon 200 bin lira değerindeki altınlar, polis ekiplerince E.Ü'ye teslim edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Tekirdağ
        #çöpe atılan altın
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "4 ana başlıkta önerilerimizi sunduk"
        "4 ana başlıkta önerilerimizi sunduk"
        Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı!
        Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı!
        25 yaşında hayata veda! Kübra'nın son görüntüsü!
        25 yaşında hayata veda! Kübra'nın son görüntüsü!
        Yeryüzünün MR'ını çektiler, diri fay hattını ortaya çıkardılar
        Yeryüzünün MR'ını çektiler, diri fay hattını ortaya çıkardılar
        İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu ve 'Azmanbüs' açıklaması
        İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu ve 'Azmanbüs' açıklaması
        Aile Bakanlığı da itiraz etti! Tartışılan beraat kararı!
        Aile Bakanlığı da itiraz etti! Tartışılan beraat kararı!
        Marmara Denizi'nde yakalandı: Zehirli trakonya balığı amatör balıkçıyı hastanelik etti
        Marmara Denizi'nde yakalandı: Zehirli trakonya balığı amatör balıkçıyı hastanelik etti
        Getir ikiye bölünüyor
        Getir ikiye bölünüyor
        "Arda ile Montella arasında sorun yok"
        "Arda ile Montella arasında sorun yok"
        Veda yemeğinde başsavcı avukatın hayatını kurtardı
        Veda yemeğinde başsavcı avukatın hayatını kurtardı
        İşte Ferdi Kadıoğlu için istenen bonservis!
        İşte Ferdi Kadıoğlu için istenen bonservis!
        "Son 16 turuna yükseleceğiz"
        "Son 16 turuna yükseleceğiz"
        Tembellikten kurtulmak için 8 yöntem!
        Tembellikten kurtulmak için 8 yöntem!
        Köpekbalığı saldırısında hayatını kaybetti
        Köpekbalığı saldırısında hayatını kaybetti
        Yüzde 25'te son günler
        Yüzde 25'te son günler
        Kızına nazire yaptı
        Kızına nazire yaptı
        Bilinmeyen tehdit: Zor fark ediliyor! Ne zaman doktora başvurmalı?
        Bilinmeyen tehdit: Zor fark ediliyor! Ne zaman doktora başvurmalı?
        Çıralı'da deniz kaplumbağası yuva sayısında 30 yılın rekoru bekleniyor
        Çıralı'da deniz kaplumbağası yuva sayısında 30 yılın rekoru bekleniyor
        Montella'ya tepki, Arda'ya destek
        Montella'ya tepki, Arda'ya destek
        Ay - yıldız dövmesi yaptırdılar
        Ay - yıldız dövmesi yaptırdılar