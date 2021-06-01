'Çorba kaşığını dahi alacak gücüm olmuyordu'

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlık
ABONE OL

'Çorba kaşığını dahi alacak gücüm olmuyordu'

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli hemşire Seda Nur, "Ölür müyüm korkusu oldu çünkü ateş, öksürük aşırı derecedeydi, yataktan kalkamadım" dedi

'Çorba kaşığını dahi alacak gücüm olmuyordu'

Yeni tip koronavirüsü (Covid-19) atlatıp görevine dönen Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli hemşireler Seda Nur ve Büşra Coşman, hastalık sürecinde yaşadıkları zorlukları anlattı.

Koroner Yoğun Bakım Servisi hemşiresi Seda Nur, 1.5 yıllık hemşire olduğunu ve görevine başlar başlamaz Covid-19 servisinde çalıştığını söyledi.

Yaşadıkları zorlu süreçte, hastaları hayata bağlayabilmek için çalışırken kendisinin de bu hastalığa yakalandığını anlatan Nur, o günleri hatırlamak dahi istemediğini dile getirdi.

Nur, tarif edilemeyen bir bel ağrısı ve halsizlik şikayeti üzerine yaptırdığı testin pozitif çıktığını ve hemen evde karantina sürecinin başladığını aktardı.

"EVDE KENDİ KENDİME DAMAR YOLU AÇIP TEDAVİMİ YAPTIM"

Evde anne ve kardeşinden ayrı bir odada izole olduğunu dile getiren Nur, şöyle devam etti: "Ölecekmişsin düşüncesi herkes için zor oluyor. Odadan çıkamıyorsun, aileme bulaştırma korkusu zor bir süreçti. Hastalığın 4. gününden sonra vücudum çöktü. Yataktan kalkamadım. Ölür müyüm korkusu oldu çünkü ateş, öksürük aşırı derecedeydi, yataktan kalkamadım, çorba kaşığını dahi alacak gücüm olmuyordu. Ağır geçirdim, servise yatma sürecim olacaktı ama annem çok korktu. Ailemi de yıpratmak istemedim. Evde kendi kendime damar yolu açıp tedavimi yaptım. Ölüm korkusu oluyor. O acizlik, kendine yetememek, çaresiz kaldım."

"Bana bir şey olmaz" diyenlerinin çoğunun hastalığa yakalandığını ifade eden Nur, herkesin mutlaka kurallara uymasını istedi.

"ÇOK ŞİDDETLİ AĞRILARIM OLDU"

Dahiliye Yoğun Bakım Servisi hemşiresi Büşra Coşman da şiddetli baş ağrısı ve vücut kırgınlığı üzerine yaptırdığı testin pozitif çıktığını söyledi.

Evde karantinada kaldığını belirten Coşman, "Ailemle birlikte yaşıyordum, 4 yaşında küçük bir kardeşim var, evi ayırmak zorunda kaldık. Çok şiddetli ağrılarım oldu ve yanımda bir bardak su verecek insan yoktu. Normal bir kol ve bacak ağrısı değil. Elimi ve ayağımı yerinden kaldıramadım. O kadar şiddetli ağrıyordu ki bacaklarıma ceketlerimi örtmeye başladım belki sıcaklarsa geçer diye, asla etkisi olmadı." diye konuştu.

Coşman, hastalık döneminde süreci bildiği için durumunun kötüye gidebileceği endişesini çok fazla yaşadığını kaydetti.

Herkesin hem kendisi hem de sevdikleri için kurallara uymasını isteyen Coşman, Covid-19'a karşı vatandaşlara aşı yaptırmaları tavsiyesinde bulundu.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberi Bakan Koca: 50 yaş üzeri vatandaşlarımızın aşı programı bugün itibariyle başladı
SAĞLIK'50 yaş üzeri vatandaşların aşı programı başladı'
Her bir gram şekerin enerji değeri 4 kalori - Haberler
SAĞLIKHer bir gram şekerin enerji değeri 4 kalori
DSÖ, Covid-19 varyantlarının yeni isimlerini açıkladı - Haberler
SAĞLIKDSÖ, Covid-19 varyantlarının yeni isimlerini açıkladı
İstanbul Havalimanı'nda PCR sonuçları kısa sürede yolculara bildiriliyor
SAĞLIKİstanbul Havalimanı'nda PCR sonuçları kısa sürede ...
Ağrıyla gitti! Karnından bakın ne çıktı...
SAĞLIKAğrıyla gitti! Karnından bakın ne çıktı...
Bilim insanları, hızlı Covid-19 testinin iç mekanlarda etkinliğini kanıtladı
SAĞLIKBilim insanları, hızlı Covid-19 testinin iç ...
Yerli VLP temelli aşı için gönüllülere çağrı - Haberler
SAĞLIKYerli VLP temelli aşı için gönüllülere çağrı
Türk bilim insanları geliştirdi! 10 saniyede korona teşhisi - Haberler
SAĞLIKTürk bilim insanları geliştirdi! 10 saniyede korona ...
FLAŞ AÇIKLAMA! Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan "Maske" açıklaması! - VİDEO HABER
SAĞLIKMaskeler ne zaman çıkacak? Bakan Koca açıkladı!
Yurt genelinde 50 yaş ve üzerindekilerin aşılanmasına başlandı
SAĞLIKYurt genelinde 50 yaş ve üzerindekilerin aşılanmasına ...