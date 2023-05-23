DHA'da yer alan habere göre aynı kişi, ayrıldıktan kısa süre sonra köpeği ve arkadaşıyla gelerek tartıştıkları müşterilere saldırdı. Sandalye ve sopalarla iş yerinin de camlarını kıran saldırganlar cep telefonu ile görüntülendi.

Olay, dün saat 00.30 sıralarında bir çorbacıda meydana geldi. Yanındaki Pitbull cinsi köpek ile çorbacının önünden geçen bir kişi, masada oturan müşterilere dönerek 'Niye bakıyorsun' dedi. Bunun üzerine masada oturanlarla arasında tartışma başladı. Çevredekiler tarafından sakinleştirilen kişi, buradan ayrıldıktan kısa süre sonra, yanındaki Pitbull ve arkadaşı ile çorbacıya tekrar geldi. Önce tartışmaya karışan müşterilere saldıran 2 kişi, daha sonra iş yerinin önündeki sandalye ve sopalarla iş yerine saldırdı.

Saldırıda iş yerinin camları kırılırken, dışarıda yemek yiyenler kendilerini korumak için çorbacının içine sığındı. Dükkanın camlarını kıran ve masaları dağıtan şüpheliler, olaydan sonra kaçtı. İş yerinde çalışanlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Sağlık ekipleri, hafif şekilde yaralanan 2 kişiye müdahale ederek hastaneye kaldırdı. Güvenlik kamera görüntülerini de inceleyen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.