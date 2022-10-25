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Haberler Gündem 3. Sayfa Zonguldak'ta çorbacıda çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti - güncel haberler
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Zonguldak'ta çorbacıda çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Zonguldak'ta, gece saatlerinde çorbacıda müşteriler arasında çıkan kavga cinayetle sonlandı. Yan yana iki masada oturan kişiler arasında çıkan tartışman kavgaya dönüştü. Bıçakla ağır yaralanan Uğur Kararmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Zonguldak'ta çorbacıda çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti - güncel haberler
İHA

Zonguldak'ta restoranda müşteriler arasında çıkan kavgada bıçakla ağır yaralanan Uğur Kararmış (35) hayatını kaybetti.

Olay, Çaycuma ilçesi Ahatlı köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Uğur Kararmış ve Ali S. (38) çorbacıda oturdukları esnada yan masada oturan Serkan K. (39) ve Emre Ç. (31) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda Uğur Kararmış, bıçakla ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Uğur Kararmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan Serkan K. ve Emre Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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