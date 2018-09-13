Çorbadan ölü fare çıktı, restoran zinciri 190 milyon dolar kaybetti

Çin'in gözde restoranlarından birinde hamile bir kadın çorbasında ölü fare buldu. Piyasa değeri 190 milyon dolar azalan restoran zincirinin Shandong bölgesindeki şubesi geçici olarak kapatıldı.

Ölü farenin 6 Eylül'de çorbadan çubuklarla çıkartıldığı fotoğraf internet üzerinden hızla yayıldı.

Xiabu Xiabu adlı restoranın kadına 5 bin Yuan (729 ABD Doları) tazminat ödemeyi teklif ettiği belirtildi.

Ancak kadının eşiyle görüşen Kankan News adlı haber sitesine göre, teklif reddedildi.

Kadının eşi ayrıca restoran çalışanlarından birinin, bebeğin sağlık durumu konusunda kaygı duyuyorlarsa kürtaj yaptırmalarını önerdiğini ve bunun için 20 bin Yuan para ödemeyi teklif ettiğini söyledi.

11 Eylül'de restoranın hisse senetleri geçen yılın Ekim ayına kıyasla en düşük seviyeye geriledi.

Restoran başta yazılı bir açıklama yaparak, farenin hijyen sorunları nedeniyle çorbadan çıktığı iddialarını reddetti ancak daha sonra bu açıklama restoranın internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından silindi.

Farenin çıktığı restoran şubesinin bulunduğu Weifang kentindeki yetkililer, Xiabu Xiabu şubesinin soruşturulacağını açıkladı.

Farenin çıktığı hotpot usülü yahniye benzeyen çorba, Çin ve Asya'nın diğer kesimlerinde sık sık tüketiliyor.

Kaynayan sıcak çorba masanın ortasına getiriliyor ve daha sonra içine çeşitli çiğ et ve sebzeler konarak masada pişiriliyor.

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