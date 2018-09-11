Cordoba - Gimnastic Tarragona karşılaşma önü

Cordoba ve Gimnastic Tarragona, 12 Eylül 2018 Çarşamba günü İspanya Kral Kupası 2.Tur maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 23:00. Cordoba son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Gimnastic Tarragona, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 494 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Cordoba kazanırsa 1.85, beraberlik çıkarsa 2.90, Gimnastic Tarragona sahadan galip ayrılırsa 3.20 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Cordoba önceki hafta Sevilla II mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Gimnastic Tarragona ise Numancia karşılaşmasında 1-2 kazandı.

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