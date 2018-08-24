Cordoba - Real Oviedo sahaya çıkıyor

İspanya 2.Lig heyecanı devam ediyor. Cordoba, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü Real Oviedo takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 23:00. Maç öncesi Cordoba 1 puanla 6. sırada, Real Oviedo 1 puanla 13. sırada bulunuyor. Ev sahibi Cordoba, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Real Oviedo, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 457. İddaa'da Cordoba kazanır 2.20, berabere biter 2.70, Real Oviedo kazanır 2.70 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.45, 2.5 gol üstünün oranı 1.95. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Cordoba son haftadaki Sporting Gijon müsabasında 3-0 kazandı.

Real Oviedo ise Huesca karşılaşmasında 2-1 kazandı.

Cordoba, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Cordoba, kendi sahasında 3 gol attı, 3 gol yedi.

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