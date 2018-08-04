Corinthians - Atletico Paranaense maçı ne zaman?

Brezilya Serie A maçında Corinthians ile Atletico Paranaense, 05 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 03:00. 25 puanlı Corinthians 7. sırada bulunuyor, Atletico Paranaense 13 puana sahip ve 18. sırada. Corinthians, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Atletico Paranaense son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 429 kodlu maçı oynayanlar; Corinthians galibiyet oranı 1.80, beraberlik oranı 3.00, Atletico Paranaense galibiyet oranı 3.20. Alt oranı 1.40, üst oranı 2.05. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.75, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Corinthians önceki hafta Sport Recife mücadelesinde 1-0 yenildi.

Atletico Paranaense ise Palmeiras maçında 3-0 kazandı.

Corinthians, evinde 5 galibiyet, 3 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 10 gol atıp 3 gol yedi.

Atletico Paranaense ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Atletico Paranaense, 2 gol atarken 10 gol yedi.

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