Corinthians - Bahia maçı heyecanı

Corinthians ve Bahia, 28 Ekim 2018 Pazar günü Brezilya Serie A maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 01:00. Maç öncesi Corinthians 36 puanla 12. sırada, Bahia 37 puanla 11. sırada bulunuyor. Ev sahibi Corinthians, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Bahia son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 403 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Corinthians kazanırsa 1.70, beraberlik çıkarsa 3.00, Bahia sahadan galip ayrılırsa 3.60 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.40, 2.5 gol üstünün oranı 2.05. Karşılıklı gol var 1.80, karşılıklı gol yok 1.55 oranını kazandıracak.

Corinthians önceki hafta Sport Recife mücadelesinde 1-0 yenildi.

Bahia ise Sao Paulo maçında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 7 galibiyet, 6 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Corinthians, 15 gol attı ve 10 gol yedi.

Bahia, dış sahada 2 galibiyet, 4 beraberlik, 9 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Bahia 9 kez gol sevinci yaşadı, 22 kez topu ağlarında gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ