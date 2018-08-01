Corinthians - Chapecoense maçı heyecanı

Corinthians ve Chapecoense, 02 Ağustos 2018 Perşembe günü Brezilya Kupa Çeyrek Final maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 03:45. Corinthians, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Chapecoense, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 481 kodlu maçı oynayanlar; Corinthians galibiyet oranı 1.30, beraberlik oranı 3.50, Chapecoense galibiyet oranı 6.50. Alt 1.50, üst 1.85 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.95, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.45.

Corinthians son hafta oynanan Sport Recife maçında 1-0 yenildi.

Chapecoense, Coritiba karşılaşmaında 2-1 kazandı.

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