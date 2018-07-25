Corinthians - Cruzeiro maç önü

Brezilya Serie A heyecanı devam ediyor. Corinthians, 26 Temmuz 2018 Perşembe günü Cruzeiro takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 03:45. Corinthians 19 puana sahip olarak 8. sırada yer alırken Cruzeiro 24 puanda ve 4. sırada. Corinthians, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Cruzeiro, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 591. İddaa'da Corinthians kazanır 2.40, berabere biter 2.70, Cruzeiro kazanır 2.40 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.35, 2.5 gol üstünün oranı 2.15. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.55.

Corinthians önceki hafta Sport Recife mücadelesinde 1-0 yenildi.

Cruzeiro ise Botafogo maçında 2-2 berabere kaldı.

Corinthians, evinde 4 galibiyet, 3 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 8 gol atıp 3 gol yedi.

Cruzeiro ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Cruzeiro, 3 gol atarken 5 gol yedi.

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