Corinthians - Gremio Alegrense maçı ne zaman?

Corinthians ve Gremio Alegrense, 19 Ağustos 2018 Pazar günü Brezilya Serie A maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 01:00. 26 puanlı Corinthians 7. sırada bulunuyor, Gremio Alegrense 33 puana sahip ve 4. sırada. Ev sahibi Corinthians, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Gremio Alegrense son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 457. İddaa'da Corinthians kazanır 2.70, berabere biter 2.70, Gremio Alegrense kazanır 2.20 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.25, 2.5 gol üstünün oranı 2.50. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.55.

Corinthians son hafta oynanan Sport Recife maçında 1-0 yenildi.

Gremio Alegrense, Atletico Mineiro karşılaşmaında 4-3 yenildi.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 4 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Corinthians, 10 gol attı ve 3 gol yedi.

Gremio Alegrense ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Gremio Alegrense, 6 gol atarken 4 gol yedi.

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