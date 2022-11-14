Brezilya Ligi'nde sezonun son maçına çıkan Corintians'ta başkan Monteiro Alves, sözleşmesi sona eren Vitor Pereira ile yola devam edilmeyeceğini duyurdu.

Başkan Duillo Alves, yaptığı açıklamada, "Bugün bir dönemi kapatıyoruz. Vitor Pereira ve teknik ekibi kulüpte artık görev yapmayacak. Sözleşmesini süresi doldu ve yenilenmeyecek" açıklamasını yaptı.