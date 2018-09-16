Corinthians - Sport Recife maçı istatistikleri

Brezilya Serie A maçında Corinthians ile Sport Recife, 17 Eylül 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 01:00. Corinthians 30 puana sahip olarak 10. sırada yer alırken Sport Recife 24 puanda ve 19. sırada. Corinthians, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Sport Recife son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 772. İddaa'da Corinthians kazanır 1.50, berabere biter 3.20, Sport Recife kazanır 4.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.35, üst 2.15 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.85, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.50.

Corinthians son hafta oynanan Sport Recife maçında 1-0 yenildi.

Sport Recife ise Corinthians maçında 1-0 kazandı.

Corinthians, evinde 6 galibiyet, 5 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 12 gol atıp 5 gol yedi.

Sport Recife, dış sahada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 9 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Sport Recife 8 kez gol sevinci yaşadı, 24 kez topu ağlarında gördü.

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