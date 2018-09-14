Coritiba - Londrina maçı rakamları

Brezilya Serie B maçında Coritiba ile Londrina, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 01:15. 36 puanlı Coritiba 9. sırada bulunuyor, Londrina 33 puana sahip ve 13. sırada. Coritiba son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Londrina son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 276 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Coritiba kazanırsa 1.85, beraberlik çıkarsa 3.20, Londrina sahadan galip ayrılırsa 2.90 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.45, üst oranı 1.95. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Coritiba son haftadaki PSTC müsabasında 2-1 yenildi.

Londrina, Foz Do Iguaçu karşılaşmaında 1-0 yenildi.

Kendi sahasında 7 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Coritiba, 14 gol attı ve 7 gol yedi.

Londrina ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Londrina, 8 gol atarken 16 gol yedi.

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