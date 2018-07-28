Coritiba - Ponte Preta rakamlar

Brezilya Serie B maçında Coritiba ile Ponte Preta, 29 Temmuz 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 01:00. 27 puanlı Coritiba 7. sırada bulunuyor, Ponte Preta 24 puana sahip ve 8. sırada. Coritiba son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Ponte Preta, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 404 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Coritiba kazanırsa 1.80, beraberlik çıkarsa 2.90, Ponte Preta sahadan galip ayrılırsa 3.30 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.35, 2.5 gol üstünün oranı 2.15. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.75 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Coritiba son haftadaki Chapecoense müsabasında 2-1 yenildi.

Ponte Preta ise Vasco da Gama karşılaşmasında 2-1 yenildi.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Coritiba, 12 gol attı ve 4 gol yedi.

Ponte Preta, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 5 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Ponte Preta, deplasmanda 11 kez ağları sarsarken, 7 kez topu kendi kalesinde gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ