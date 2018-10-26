Cork City - Bray Wanderers maç önü

Cork City ve Bray Wanderers, 26 Ekim 2018 Cuma günü İrlanda Premier Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:45. 74 puanlı Cork City 2. sırada bulunuyor, Bray Wanderers 18 puana sahip ve 10. sırada. Cork City, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Bray Wanderers son 5 mücadelede 1 galibiyet, 4 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 207 kodlu maçı oynayanlar; Cork City galibiyet oranı 1.25, beraberlik oranı 4.20, Bray Wanderers galibiyet oranı 5.20.

Cork City önceki hafta Derry City mücadelesinde 0-3 kazandı.

Bray Wanderers ise Derry City karşılaşmasında 2-1 kazandı.

Cork City, evinde 13 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 33 gol atıp 7 gol yedi.

Bray Wanderers ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 beraberlik, 16 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Bray Wanderers, 5 gol atarken 55 gol yedi.

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