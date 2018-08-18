Cork City - St Patrick`s Ath karşılaşma önü

İrlanda Premier Lig heyecanı devam ediyor. Cork City, 19 Ağustos 2018 Pazar günü St Patrick`s Ath takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:00. Maç öncesi Cork City 66 puanla 2. sırada, St Patrick`s Ath 36 puanla 6. sırada bulunuyor. Cork City son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. St Patrick`s Ath son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 622 kodlu maçı oynayanlar; Cork City galibiyet oranı 1.35, beraberlik oranı 3.40, St Patrick`s Ath galibiyet oranı 6.00. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Cork City önceki hafta Waterford United mücadelesinde 1-2 kazandı.

St Patrick`s Ath, Bray Wanderers karşılaşmaında 3-0 kazandı.

Cork City, evinde 12 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 28 gol atıp 3 gol yedi.

St Patrick`s Ath, dış sahada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 10 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda St Patrick`s Ath 7 kez gol sevinci yaşadı, 23 kez topu ağlarında gördü.

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