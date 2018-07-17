Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Murat Yiğiter, 8 Temmuz Pazar günü ilçede 24 kişinin öldüğü, 341 kişinin yaralandığı tren kazasıyla ilgili basında yer alan iddialar üzerine açıklama yaptı.

Bugün bazı internet haber sitelerinde, 'CHP'li vekilden Tekirdağ'daki tren kazası için ürperten iddia' ve 'CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki tren kazasında ölenlerin sayısının, açıklanan aksine 24 değil de 41 olduğunu iddia etti' haberleri için kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla, basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

"08.07.2018 tarihinde Uzunköprü-Halkalı seferi yapan yolcu treninin Tekirdağ ili Çorlu ilçesi Sarılar Mahallesi mevkiinde raydan çıkarak 5 adet vagonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 24 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 341 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralanan 337 vatandaşımızın tedavileri sonrası (ayakta tedavi edilinler dahil) taburcu edilmiş, 4 vatandaşımızın tedavileri ise hastanelerde devam etmektedir. Bu açıklamalar dışındaki haber, yorum ve değerlendirmeler gerçeği yansıtmamaktadır:"

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