Çorlu'da aracıyla seyir halindeyken kalp kriz geçiren sürücü öldü
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde hafif ticari araçla seyir halindeyken direksiyon başında fenalaşan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen 42 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti
Çorlu'da beyaz eşya tamirciliği yapan Şaban Gürsoy (42), yönetimindeki hafif ticari araçla seyir halindeyken Şeyhsinan Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde fenalaştı.
DURUMU VATANDAŞLAR FARK ETTİ
Kontrolden çıkan araç kaldırıma çıkarak dururken, lastiği de patladı. Aracın yanına giden vatandaşlar sürücüyü hareketsiz halde görünce, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre; sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kalp krizi geçirdiği belirlenen Gürsoy, ambulansta yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Gürsoy'un cansız bedeni Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.