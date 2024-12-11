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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çorlu'da ev yangını! Anne ile oğlu yaralandı | Son dakika haberleri

        Çorlu'da ev yangını; anne ile oğlu yaralandı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde apartmanın 3'üncü katında çıkan yangında, evde mahsur kalan Nurhan Yılmaz ile engelli oğlu Kuzey Yılmaz (12) yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Kuzey Yılmaz'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 18:51 Güncelleme: 11.12.2024 - 19:06
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        Çorlu'da korku dolu anlar! Anne ile oğlu mahsur kaldı
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        Yangın, Esentepe Mahallesi'ndeki Emlak Konutları Sümbül Apartmanı'nın 3'üncü katında Nuran Yımaz'ın oturduğu dairede çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, alevler kısa sürede daireyi sardı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Binada oturanlar dışarıya çıkarken, yangın çıkan dairede mahsur kalan Nurhan Yılmaz ile engelli oğlu Kuzey Yılmaz, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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        İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, Kuzey Yılmaz'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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