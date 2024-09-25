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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çorlu'da kimyasal madde deposunda yangın paniği | Son dakika haberleri

        Çorlu'da kimyasal madde deposunda yangın paniği

        Tekirdağ Çorlu'da kimyasal maddelerin bulunduğu depoda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek tüm binayı saran yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 05:38 Güncelleme: 25.09.2024 - 05:38
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        Kimyasal madde deposunda yangın paniği
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kimyasal maddelerin bulunduğu depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alındı.

        DHA'nın haberine göre; yangın, saat 03.00 sıralarında Çorlu-Tekirdağ karayolu üzerindeki Hatipler Mahallesi'ndeki kimyasal maddelerin bulunduğu belirtilen depoda çıktı.

        ALEVLER TÜM BİNAYI SARDI

        Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, alevler kısa sürede binayı sardı. İş yeri güvenlik görevlisinin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa sürede müdahale ettiği yangının büyümesi üzerine, çevre ilçelerden takviye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        1 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

        Dumandan etkilenen güvenlik görevlisine ambulansta müdahale edilirken, deponun önünde park halinde bulunan bir araç yandı.

        KONTROL ALTINA ALINDI

        Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 buçuk saat süren çalışmayla kontrol altına alınırken, yangın sonrası depo kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        #Son dakika haberler
        #Tekirdağ
        #Çorlu
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