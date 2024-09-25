Çorlu'da kimyasal madde deposunda yangın paniği
Tekirdağ Çorlu'da kimyasal maddelerin bulunduğu depoda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek tüm binayı saran yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kimyasal maddelerin bulunduğu depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alındı.
DHA'nın haberine göre; yangın, saat 03.00 sıralarında Çorlu-Tekirdağ karayolu üzerindeki Hatipler Mahallesi'ndeki kimyasal maddelerin bulunduğu belirtilen depoda çıktı.
ALEVLER TÜM BİNAYI SARDI
Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, alevler kısa sürede binayı sardı. İş yeri güvenlik görevlisinin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa sürede müdahale ettiği yangının büyümesi üzerine, çevre ilçelerden takviye itfaiye ekipleri sevk edildi.
1 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
Dumandan etkilenen güvenlik görevlisine ambulansta müdahale edilirken, deponun önünde park halinde bulunan bir araç yandı.
KONTROL ALTINA ALINDI
Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 buçuk saat süren çalışmayla kontrol altına alınırken, yangın sonrası depo kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.