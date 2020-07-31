Çorlu'da kurbanlar kesim alanlarında tedbirlere uyularak kesildi - TEKİRDAĞ

Kurbanlarını kesmek için sıraya giren vatandaşlar, hazırlanan alanlarda kesim ve parçalama işlemlerini yaparak evlerine geri döndü.Öte yandan, Çorlu belediye mezbahasında da bu yıl salgın süreci dolayısıyla bir ilke imza atıldı.Her yıl kurbanlarının başında kesim sırasının gelmesini bekleyen vatandaşlar bu yıl yetkililere kurbanlarını teslim ederek sıra fişi aldı ve sadece yetkililerin alındığı alanda yapılan kesim işlemlerinin ardından etlerini teslim aldı.Mezbaha bahçesinde sırasını ve etlerini almak için bekleyen vatandaşlar, ağaç altlarında ve gölge alanlarda yoğunluk oluşturdu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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