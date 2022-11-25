Tekirdağ'daki tren kazası davasında flaş karar!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Çorlu tren kazası | Tekirdağ'daki tren kazası davasında flaş karar! - Son dakika haberi
ABONE OL

Tekirdağ'daki tren kazası davasında flaş karar!

Tekirdağ'daki tren kazası davasında tutuklanan TCDD 1. Bölge Müdürlüğü'nde görevli Bakım Servis Müdürü Mümin Karasu tahliye edildi. Çorlu yakınlarında vagonlarından bazılarının devrilmesi sonucu 25 kişi yaşamını yitirmiş, 340 kişi yaralanmıştı

Çorlu tren kazası | Tekirdağ'daki tren kazası davasında flaş karar! - Son dakika haberi
Tekirdağ'daki tren kazası davasında flaş karar!
0:00 / 0:00
AA

Tekirdağ'da, Uzunköprü-İstanbul seferini yapan yolcu treninin 8 Temmuz 2018'de Çorlu yakınlarında vagonlarından bazılarının devrilmesi sonucu 25 kişi yaşamını yitirmiş, 340 kişi yaralanmıştı.

15 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENMİŞTİ

AA'da yer alan habere göre kazaya ilişkin iddianamede, "kazanın meydana gelmesinde asli kusurlu" bulundukları gerekçesiyle sanıklar Turgut Kurt, Özkan Polat, Çetin Yıldırım ve Celaleddin Çabuk'un "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

SORUŞTURMA GENİŞLETİLMİŞTİ

9 Eylül'de Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan bilirkişi raporları ve değerlendirme neticesinde soruşmanın genişletilmesine karar verilmiş, bu kapsamda "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan olay tarihinde TCDD 1. Bölge Müdürü olarak görev yapan Nihat Aslan, bakım servis alanlarından sorumlu Müdür Yardımcısı Levent Meriçli, Bakım Servis Müdürü Mümin Karasu, üst yapıdan sorumlu 1. Bölge Bakım Servis Müdür Yardımcısı Levent Kaytan, altyapıdan sorumlu 1. Bölge Bakım Servis Müdür Yardımcısı Nizamettin Aras, yol kontrolörü Burhan Ortancıl, mühendisler Tevfik Baran Önder, Deniz Parlak ve Kubilay Başkaya hakkında Çorlu Ağır Ceza Mahkemesinde kamu davası açılmıştı.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞIYLA TAHLİYE

TCDD 1. Bölge Müdürlüğü'nde görevli Bakım Servis Müdürü Mümin Karasu'nun avukatı, müvekkilinin tutukluluğuna itiraz ederek tahliyesini talep etti. Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı ise Karasu'nun tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi. Çorlu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Karasu'nun yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliyesine karar verdi.

TAHLİYE KARARININ GEREKÇESİ

Tahliye gerekçesinde şu ifadelere yer verildi: "Sanığın 10 Ekim 2022 tarihinde bizzat adliyeye gelerek teslim olduğu ve tutuklandığı, bu haliyle kendisinin bizzat teslim olması karşısında kaçak durumda bulunmadığı, yine dosyaya tensip incelemesinden sonra ve duruşmada yeni delilin dahil olmadığı, dosyanın suç tarihinin 2018 olduğu, aynı suç isnatları ile birden fazla sanığın tutuksuz olarak yargılandığı, dosyanın bulunduğu aşama ve suç tarihi itibarıyla müdahale edilebilecek delil de bulunmadığı ve tutuklamanın bir tedbir olduğu hususları göz önüne alınarak, sanık müdafisinin itirazının kabulüne ve sanık Mümin Karasu'nun tahliyesine karar verilmiştir."

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bakan Kurum: Düzce'de 71 bina ağır hasar aldı
GÜNDEM Bakan Kurum: Düzce'de 71 bina ağır hasar aldı
Son dakika: TTB Başkanı Fincancı için 7 yıl 6 ay hapis istemi
GÜNDEM TTB Başkanı Fincancı için 7 yıl 6 ay hapis istemi
İstanbul'da bitmeyen kavga! Levye ve yumruklarla saldırdılar - Haberler
GÜNDEM İstanbul'da bitmeyen kavga! Levye ve yumruklarla ...
Bebeklerini öldürdükleri 19 yıl sonra ortaya çıktı!
GÜNDEM Bebeklerini öldürdükleri 19 yıl sonra ortaya çıktı!
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse kim, nereli, kaç yaşında, daha önce hangi görevlerde bulundu?
GÜNDEM Mamak Belediye Başkanı Murat Köse kimdir?
Son dakika: Bakan Akar duyurdu! Pençe Kılıç'ta 326 terörist etkisiz
GÜNDEM Bakan Akar duyurdu! Pençe Kılıç'ta 326 terörist ...
Son dakika: İstanbul'da El Kaide ve DEAŞ operasyonu
GÜNDEM İstanbul'da El Kaide ve DEAŞ operasyonu
Uzman öğretmen maaşları ve maaş farkı 2022-2023 | MEB ile Uzman ve başöğretmen maaşları ne kadar, kaç TLolacak?
GÜNDEM Uzman öğretmenlik maaşları ve maaş farkı
Mersin'de terör operasyonu! 18 şüpheli için gözaltı kararı - Haberler
GÜNDEM Mersin'de terör operasyonu! 18 gözaltı kararı
Adıyaman TOKİ kura çekimi canlı izle | 25 Kasım 2022 TOKİ Adıyaman kura sonuçları isim listesi açıklandı mı?
GÜNDEM TOKİ Adıyaman kura sonuçları bekleniyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.