DHA

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinden İstanbul Halkalı'ya gitmek üzere hareket eden, 362 yolcu ve 6 personelin bulunduğu yolcu treni, 8 Temmuz 2018'de Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Sarılar Mahallesi yakınlarında raydan çıkarak, devrildi. Kazada 7'si çocuk, 25 kişi yaşamını yitirdi, 328 kişi de yaralandı.

'ADALET RAYLARIN ALTINDAN ÇIKMAK ZORUNDA'

DHA'nın haberine göre, kazanın 3'üncü yıl dönümünde ölenler, Sarılar Mahallesi'nde hayatlarını kaybedenler için dikilen anıt önünde anıldı. Anmaya hayatını kaybedenlerin yakınları ile yaralılar katıldı. Sarılar Mahallesi'nde toplanan aileler, buradan anıt önüne yürüdü. Bir süre rayların yanında yolcu treninin geçmesini bekleyen aileler tren geçtiği sırada gözyaşlarına hakim olamadı.

Ellerinde ölenlerin fotoğraflarının bulunduğu afiş taşıyan aileler adına kazada kızı Bihter Bilgin, kardeşleri Emel Duman, Derya Kurtulmuş ve 6 aylık yeğeni Beren Kurtulmuş'u kaybeden Zeliha Bilgin, konuştu.

Adalet istediklerini söyleyen Bilgin, "Kazada 25 anımızı devlet demiryollarının ihmallerine sorumsuzluğuna kurban vermiş bir 8 Temmuz tren katliamı ailesi olarak bu ülkenin savcısını hakimini, bu davanın adaletini bulmaya davet ediyorum, hatta yalvarıyorum. Hiç kimse bizler gibi canlarını ihmal sonucu kurban vermek zorunda kalmayacak. Biz bunu 8 Temmuz ailesi olarak canı gönülden istiyoruz. Çünkü, evlatsız kalmak kardeşsiz, eşsiz, annesiz babasız kalmak nedir bizler bunu çok iyi biliyoruz. Ve adaletsiz kalmak. Bize bunları yaşatanlar cezalarını bulmak zorundalar. Adalet yerini bulmak zorunda. Sebep olanlar cezasını çekmek zorunda. Adalet rayların altından çıkmak zorunda" dedi.

'HEP YASTAYIZ'

Kazada oğlu Arda Sel ile eşi Hakan Sel'i kaybeden Mısra Öz, "1096 gün önce Sarılar köyünde bizim kıyametimiz koptu. Biz o günden bugüne yas tutuyoruz. Bir gün bile bu ülkede yas olmadı. Bir gün bile bu ülkenin 25 vatandaşı için yas tutulmadı. Biz 1096 gündür yas tutuyoruz. Ben oğlumun trendeki fotoğrafından dışarıya baktığında ne düşünüyor diye düşünüyorum. Acaba hangi hayali kurarken benim oğlum can verdi. Siz biliyor musunuz bir arama- kurtarma ekibinin internet sayfasında trenin altından açık gözleriyle ikiye katlanmış bedeni ile benim gözlerime bakıyordu benim oğlum o fotoğrafta. Bunun hesabını sormadan bu dünyadan göç edip gitmeyeceğim. 25 canın hesabının sormadan Çorlu tren kazası aileleri olarak biz davadan vazgeçmeyeceğiz" diye konuştu.