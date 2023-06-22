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Çorlu’da kaçak göçmen operasyonu: 21 yabancı uyruklu sınır dışı edilecek

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzensiz göç ile mücadeleye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda emniyet güçleri tarafından 21 kaçak göçmen yakalandı.

Çorlu’da kaçak göçmen operasyonu: 21 yabancı uyruklu sınır dışı edilecek
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DHA

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda birimin katılımıyla özellikle Cemaliye, Hıdırağa ve Kemalettin Mahallelerinde yapılan uygulamalar sonucunda 21 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

SINIR DIŞI EDİLECEKLER

İlçede büyük bölümü çek çek işiyle uğraşan yabancı uyruklu şahısların, hırsızlık olaylarına karıştığı biliniyor.

Yapılan kontrollerin ardından kaçak göçmenlerin sınır dışı edilmesi bekleniyor. Pasaportu ve belgesi olmadığı belirlenen yabancı uyruklu şahıslar, karakollardaki işlemlerinin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü binasına götürüldü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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