Cornelius harekatı

Önümüzdeki sezona hazırlanan Trabzonspor, transfer için kolları erken sıvadı. Roma'nın sağ beki Bruno Peres ile yaptığı görüşmelerde mutlu sona ulaşan ve ön sözleşmeyi imzalatan bordo mavililer, İtalya pazarını gözden geçiriyor. Geçtiğimiz ay Bruno Peres transferine nokta koyan ekip bu sefer Andreas Cornelius transferinin görüşmelerini başlatmak için harekete geçti. Bordo mavililer dün sabah İtalya’ya gitti.

7 MİLYON EURO

Trabzonspor, Parma’da kiralık oynayan Atalantalı ismin bonservis sıkıntısını çözmek istiyor. 7 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonu bulunan Parma’nın küme düşmesi kesinleşti, bu rakamı vermesi zor. Bu durumda Cornelius, Atalanta’ya dönecek. Bordo mavili yönetim, uzun vadeli bir ödeme planıyla Cornelius’un tapusunu almaya çalışacak.