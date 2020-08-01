Koronavirüs Türkiye vaka sayısı kaç? Corona Türkiye tablosu son durum nasıl? soruları tüm vatandaşların gündeminde. Koronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Koca tarafından günlük olarak açıklanıyor. Dün akşam resmi Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, son corona virüs tablosunu duyurdu. 1 Ağustos 2020 Corona Türkiye tablosu ise henüz açıklanmadı.

CORONA VİRÜS TABLOSU 1 AĞUSTOS NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, her gün son 24 saate ait verilerin yer aldığı günlük koronavirüs tablosunu açıklıyor. Bakan Koca günlük koronavirüs tablosunun genellikle saat 20.00'da civarında resmi Twitter hesabı üzerinden yapıyor. 1 Ağustos koronavirüs tablosu açıklanır açıklanmaz detaylar haberimizde yer alacak.

31 TEMMUZ 2020 KORONAVİRÜS TABLOSU

31 Temmuz Coronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından dün akşam resmi Twitter hesabı üzerinden duyuruldu. Bakan Koca "Son üç günde ağır hasta sayısı en çok artan şehirler: İstanbul, Ankara, Konya, Gaziantep, Diyarbakır. 27 şehirde ise son üç günde yeni ağır hastamız olmadı. Zatürreli hasta oranımızda düşüş, yeni tanı konan hasta sayımızda artış eğilimi var." dedi.

5 BİN 691 CORONA VİRÜS HASTASI HAYATINI KAYBETTİ, TOPLAM VAKA SAYISI 230 BİN 873

Bakan Koca'nın açıkladığı covid19.saglik.gov.tr'deki son koronavirüs tablosuna göre, dün yapılan 46 bin 492 testten 982'si pozitif çıktı, 17 hasta da hayatını kaybetti. Toplam hasta sayısı 230 bin 873 oldu. Toplamda 5 bin 691 hasta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 582 oldu. 214 bin 535 hasta da iyileşti.

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BAKAN VARANK: KOVİD-19 TANISI İÇİN YENİ SİSTEM GELİŞTİRİLDİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı için Türk bilim adamları tarafından yeni bir sistem geliştirildiğini bildirdi.

Bakan Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türk bilim insanlarının dünyaya örnek olacak öncü işlere imza attıklarını belirtti.

Bayrama güzel bir müjdeyle başlandığını belirten Varank, şunları kaydetti:

"Bilim insanlarımız dünyaya örnek olacak öncü işlere imza atıyor. Özgür hocamız ekibiyle, Kovid-19 tanısı için yeni bir sistem geliştirdi. Sentetik biyolojiyle geliştirilen tanı sistemi 3B teknolojisiyle cihaza çevrildi."

— Mustafa Varank (@varank) July 31, 2020

BAKANLIK AÇIKLAMASI

Söz konusu sisteme ilişkin Bakanlıktan yapılan açıklamada da Bilkent Üniversitesi UNAM öğretim üyesi Doç. Dr. Urartu Özgür Şafak Şeker ve ekibi tarafından sentetik biyoloji ve ileri genetik mühendisliği yöntemleri kullanılarak "Koronavirüs tespiti için sentetik anahtar sistemleri" geliştirildiği ifade edildi.

Açıklamada, koronavirüs tanısı için yararlanılan RT-PCR yönteminin tüm dünyada ve Türkiye'de yaygın olarak kullanıldığı, bu yöntemde genel olarak optik okuma yapabilen bir polimeraz zincir reaksiyon cihazına ve eğitimli personele ihtiyaç duyulduğu bildirildi.

Bu sisteme paralel bir sistem oluşturmak üzere Doç. Dr. Şeker ve ekibinin sentetik biyoloji yaklaşımlarını kullanarak çalışmalara başladığı ve neticede yenilikçi bir tanı sisteminin ortaya çıktığı kaydedildi.



Sistemin, herhangi bir karmaşık cihaza ihtiyaç duymadan sadece LED'ler ile mavi ışık verebilen bir sistem kullanarak viral tanı konulmasına olanak sağlayacak bir nükleik asit tabanlı tasarım olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Doç. Dr. Şeker ve ekibinin tasarımlarını tamamladıktan sonra sinyal gözlemek amacıyla basit bir optik cihazı da 3B yazıcıda hazırlayarak sistemlerini oluşturmayı başardıkları belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Bu sistem, tek bir moleküler tasarımla virüsün tanısını sağlayabilmektedir. Aynı zamanda, sisteme ait tüm reaksiyonlar oda sıcaklığında gerçekleşmektedir. Bu da ekstra bir cihaza ihtiyaç duyulmasını engellemektedir. Öyle ki reaksiyonların olduğu test tüplerine mavi ışık tutulduğunda doğrudan yeşil sinyal görülebilmektedir. Bu sinyalin oluşması örnek hazırlama dahil bir saatlik sürede sonuç verebilse de bu sürenin kısaltılmasına yönelik çalışmalar da hızla devam etmektedir. Bu moleküler tasarım Sars-CoV-2 tanısına karşı gerçekleştirilmiş ve sonuç sinyalini dışardan bir boya yardımıyla değil kendisi üretebilen bir sistemdir. Sistemin kullanım sırasında herhangi bir karmaşık cihaza, uzmana ihtiyaç duymayacak olması sistemin evlerde de kullanımına olanak sağlayacak bir niteliktir."

Bilkent Üniversitesi UNAM ve TÜBİTAK tarafından finansal olarak destelenen projede, Doç. Dr. Şeker ve yürütücülüğünü yaptığı Sentetik Biyosistemler Laboratuvarı üyeleri Çisil Köksaldı, Recep Erdem Ahan, Sıla Köse, Nedim Hacıosmanoğlu ve Ebru Şahin Kehribar'ın yer aldığı ifade edildi.