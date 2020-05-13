Corona Türkiye tablosu il il nasıl? Koronavirüs Türkiye illere göre vaka sayısı kaç? soruları tüm vatandaşların gündeminde. Koronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Koca tarafından günlük olarak açıklanıyor. Dün akşam resmi Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, son corona virüs tablosunu açıkladı. Toplam iyileşen hasta sayısı 98 bini aşarken yoğun bakımdaki hasta sayısındaki düşüş devam ediyor. 13 Mayıs Corona Türkiye tablosu ise bu akşam açıklanacak.

CORONA VİRÜS TABLOSU 13 MAYIS 2020

13 Mayıs Türkiye'ye ait corona virüs tablosu henüz açıklanmadı. Tablonun akşam saatlerinde Sağlık Bakanı Koca tarafından açıklanması bekleniyor. Rakamlar güncellenir güncellenmez detaylar haberimizde yer alacak.

CORONA VİRÜS TABLOSU SON DURUM - 12 MAYIS

12 Mayıs Coronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Bakan Koca "Yeni vaka sayısındaki artış öngörülebilir sınırlarda. TOPLAM VAKALARIN %70’İ İYİLEŞMİŞ DURUMDA. Yoğun bakım hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Maske + sosyal mesafe: Virüse karşı gücümüz bu! Risk kalabalık ortamlarda. Uzak duralım." dedi.

3 BİN 894 CORONA VİRÜS HASTASI HAYATINI KAYBETTİ, TOPLAM VAKA SAYISI 141 BİN 475

Bakan Koca'nın açıkladığı covid19.saglik.gov.tr'deki son koronavirüs tablosuna göre, dün yapılan 37 bin 351 testten bin 704'ü pozitif çıktı, 53 hasta da hayatını kaybetti. Toplam hasta sayısı 141 bin 475 oldu. Toplamda 3 bin 894 hasta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı bin 45, entübe edilmiş hasta sayısı 576 oldu. Dün 3 bin 109 hasta iyileşirken, toplam iyileşen hasta sayısı 98 bin 889 oldu.

CORONA VİRÜS HARİTASINDA SON DURUM İÇİN TIKLAYIN

37 GÜNLÜKKEN KORONAVİRÜS OLDU! MİNİK BEBEĞİN BÜYÜK ZAFERİ!

Koronavirüse yakalanan 45 günlük Amine Tepe'den sevindirici haber geldi. 37 günlükken pozitif çıkarak yoğun bakımda tedavi altına alınan Amine bebek, hastalıkla mücadele ederken koronavirüse yakalanarak hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun adının verildiği Okmeydanı'ndaki hastanede, tedavi altına alındı. 1 haftadır yoğun bakımdaki tedavisi süren küçük Amine'nin, koronavirüsle savaşında kritik aşama geçildi. Amine bebek, yoğun bakımdan çıktı.

BÜYÜK MUTLULUK YAŞANDI

DHA'da yer alan habere göre her aşamada Amine bebek ile yakından ilgilenen doktor ve hemşireler, iyi haberle büyük mutluluk yaşadı. Amine Tepe'nin yoğun bakımdan çıkarılması için tüm hazırlıklar yapıldı. Bir hemşire, Amine bebeğin yoğun bakımdaki odasına girerek onu giydirdi. Ayrıca bebeğe maske de takıldı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARIN ALKIŞLARIYLA ÇIKARILDI

Yoğun bakım servisinin önünde büyük heyecan vardı. Amine bebek, hastanenin yoğun bakımından sağlık çalışanlarının alkışları arasında çıkarıldı. Küçük Amine'yi babası Murat Tepe (37) ile teyzesi karşıladı. Anne Tuğba Tepe ise evde karantinada olduğu için bebeğini karşılamaya gelemedi. Bebeği kucağına alan teyzesinin mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Karantina süresi henüz yeni dolduğu için baba Tepe ise, kızını gördüğü anda "Çok özledim ama kucağıma alamıyorum" dedi ve gözyaşlarını tutamadı.