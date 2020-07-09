Koronavirüs Türkiye vaka ve ölü sayısı kaç? Corona Türkiye tablosu son durum nasıl? soruları tüm vatandaşların gündeminde. Koronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Koca tarafından günlük olarak açıklanıyor. Dün akşam resmi Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, son corona virüs tablosunu duyurdu. 9 Temmuz 2020 Corona Türkiye tablosu ise henüz açıklanmadı.

CORONA VİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI? 9 TEMMUZ 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, her gün son 24 saate ait verilerin yer aldığı günlük koronavirüs tablosunu açıklıyor. Bakan Koca günlük koronavirüs tablosunun genellikle saat 20.00'da civarında resmi Twitter hesabı üzerinden yapıyor. 9 Temmuz koronavirüs tablosu açıklanır açıklanmaz detaylar haberimizde yer alacak.

8 TEMMUZ 2020 KORONAVİRÜS TABLOSU

8 Temmuz Coronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından dün akşam resmi Twitter hesabı üzerinden duyuruldu. Bakan Koca "Bazı büyük kentlerde en yüksek haftalık vaka sayıları salgının 5. haftasında görülmüştü. Tedbirlerle bunu düşüşler izledi. 13 ilimizde en yüksek haftalık vaka sayılarına son 1 ay içinde veya yeni ulaşılmaktadır. Yeni vakalar belli illerde yoğunlaşmaktadır." dedi.

5 BİN 282 CORONA VİRÜS HASTASI HAYATINI KAYBETTİ, TOPLAM VAKA SAYISI 208 BİN 938

Bakan Koca'nın açıkladığı covid19.saglik.gov.tr'deki son koronavirüs tablosuna göre, dün yapılan 49 bin 302 testten 1041'i pozitif çıktı, 22 hasta da hayatını kaybetti. Toplam hasta sayısı 208 bin 938 oldu. Toplamda 5 bin 282 hasta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1172, entübe edilmiş hasta sayısı 406 oldu. 187 bin 511 hasta da iyileşti.

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SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN KORONAVİRÜS SALGININA İLİŞKİN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferansla gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Asker uğurlamasında uğurlayan ve uğurlananların hiçbirinin risk almaması gerektiğini ifade eden Koca, "Sağlık da vatani göreve saygı da bunu icap ettirir." dedi.

Bakan Koca, "Tatile gidenler tedbirlerin tatilcilerin lehine olduğunu bilmelidir. Kalabalıklardan uzaklaşanlar mesafe kuralını uygularsa müteşekkir kalırız" diye konuştu.

Koca, "Düğün, nişan gibi törenlerde toplum sağlığı adına 'gözlemci' bulundurulması yönünde hazırlık söz konusudur." dedi.

"YENİ VAKA SAYILARIMIZ 1000 SEVİYELERİNDE"

Sağlık Bakanı Koca, şunları kaydetti:

"Diyarbakır, Konya, Adana, Gaziantep, Urfa en yüksek vaka sayılarını yeni görüyor. Vaka artışlarının tedbirlerin gücüyle azalacağını düşünüyoruz.

Son 10 gün içinde gerileme gösterdiğimiz yerden toparlanabileceğimizi kanıtladık. Yeni vaka sayılarımız 1000 seviyelerinde."

"ANADOLU'DA BİRİNCİ DALGA HALA DEVAM EDİYOR"

Sağlık Bakanı Koca, şöyle devam etti:

"13 ilimizde en yüksek haftalık vaka sayılarına son 1 ay içinde veya yeni ulaşılmaktadır. Yeni vakalar belli illerde yoğunlaşmaktadır. Anadolu'da birinci dalga halen devam ediyor.

Son 3 gün en az vaka görülen iller; Tunceli, Artvin, Iğdır, Erzincan, Bayburt, Kırklareli ve Bilecik oldu.

Son üç gün ortalamasıyla en çok vakanın görüldüğü iller; İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Mardin, Diyarbakır ve Şanlıurfa."

Bakan Koca "(Kovid-19 tedavisi) Ortalama hastanede yatış süresi 21-22 günden 3 günlere, ortalama yoğun bakım süreleri 18-20 günden 2 günlere kadar indi" diye konuştu.

KURBAN BAYRAMI'NDA SOKAK KISITLAMASI OLACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kurban Bayramı'na doğru illerdeki vaka seyrine göre il bazında birtakım kısıtlamalar olabilir. Gelecek hafta yine konuşmuş olacağız." dedi.

Koca, okullardaki Kovid-19 tedbirlerine ilişkin de "31 Ağustos'a doğru salgının seyrinde farklılık olursa, online ya da hibrid birtakım yöntemler önerilebilir" diye konuştu.

TEDAVİDE FAVİPİRAVİR İLACI KULLANIMI

Bakan Koca, "Türkiye'de imalatı için 4 firma tarafından müracat edildi. 1-2 gün içerisinde ruhsat süreçleri bitmiş olacak. Artık bu ilacı hem uluslararası boyutuyla satabilecek hem de kendi hastamıza yoğun olarak kullandığımız bu ilacı 4 firmayla gerçekleştirmiş olacağız. dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Özellikle sağlık üzerinden politika yapmak hiçbir siyasetçiye şifa olmaz. Önerilerimizi yapıcı yapalım, mücadelemiz koronavirüsle olsun." ifadesini kullandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşmalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Uzun mücadelenin sonunda iyi bir yerdeyiz. Sizden 3 ayla 1 hafta sonunun rakamlarının aynı olması üzerinde düşünmenizi isterim. Şu anda dünyada yaklaşık 12 milyon Covid vakası olduğunu hatırınızda tutmanızı istirham ediyorum. Süreçte pekçok ülkenin sağlık sistemi çökme tehlikesi yaşadı. Ülkemizin durumu birçok yönden iyi olmakla birlikte ilk can kaybımızı açıkladığımız 11 Mart gecesindeki acımız devam ediyor. Dün 19 insanımızı kaybettik. Sizden bu ölümlerin önlenebilir sebeplere bağlı olduğunuzu hatırlamanızı isterim.