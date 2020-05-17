Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye günlük koronavirüs tablosuna göre toplam vaka sayısı 1.610 oldu. Koronavirüs sebebiyle ise toplam 4.096 vatandaşımız hayatını kaybetti.

KORONAVİRÜS TABLOSU - 17 MAYIS 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17 Mayıs Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu henüz yayınlanmadı.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Türkiye'de son 24 saatte 1708 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 48 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 146 bin 457, can kaybının 4 bin 55 olduğu, 2 bin 103 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 106 bin 133'e ulaştığı açıklandı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 38 bin 565 test yapıldı. Bu kapsamda 1708 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 48 hasta vefat etti, 2 bin 103 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 547 bin 389, vaka sayısı 146 bin 457, vefat sayısı 4 bin 55, yoğun bakımdaki hasta sayısı 944, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 490, iyileşen sayısı 106 bin 133 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Test sayımız düne göre fazla. Vaka sayımızda kısmi artış var. Yeni hayat tarzımız kontrollü sosyal hayat, yani hep birlikte tedbir. Koşulu, maske + 1, 5 metre sosyal mesafe." ifadelerini kullandı.



DÜNYA GENELİNDE KORONAVİRÜSTEN ÖLÜM SAYISI 308 BİN 655'E YÜKSELDİ!

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 308 bin 655´e, virüs tespit edilen kişi sayısı 4 milyon 628 bin 879´a yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 759 bin 729´a ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'dan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. Worldometers tarafından paylaşılan verilere göre, İspanya´da hayatını kaybeden kişi sayısı 27 bin 459´a yükselirken; vaka sayısı da 274 bin 367´ye çıktı.