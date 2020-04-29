Corona Türkiye tablosu il il nasıl? Koronavirüs Türkiye illere göre vaka sayısı kaç? soruları tüm vatandaşların gündeminde. Koronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Koca tarafından günlük olarak açıklanıyor. Dün akşam resmi Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, son corona virüs tablosunu açıkladı. 29 Nisan Corona Türkiye tablosu ise bu akşam açıklanacak.

CORONA VİRÜS TABLOSU 29 NİSAN 2020

29 Nisan Türkiye'ye ait corona virüs tablosu henüz açıklanmadı. Tablonun akşam saatlerinde Sağlık Bakanı Koca tarafından açıklanması bekleniyor. Rakamlar güncellenir güncellenmez detaylar haberimizde yer alacak.

CORONA VİRÜS TABLOSU SON DURUM - 28 NİSAN

28 Nisan Coronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Bakan Koca "Son 24 saatte 5.000’den fazla hastamız iyileşti. İyileşen toplam hasta sayımız 40.000’e yaklaştı. Yoğun bakım ve entübe sayısında düşüş sürüyor. Yeni vaka sayısı öngörülen seyirde. Çok yakında 1 milyon testi aşmış olacağız. Bu başarıyı riske atmayalım." dedi.

2 BİN 992 CORONA VİRÜS HASTASI HAYATINI KAYBETTİ, TOPLAM VAKA SAYISI 114 BİN 653

Bakan Koca'nın açıkladığı covid19.saglik.gov.tr'deki son koronavirüs tablosuna göre, dün yapılan 29 bin 230 testten 2 bin 392'si pozitif çıktı, 92 hasta da hayatını kaybetti. Toplam hasta sayısı 114 bin 653 oldu. Toplamda 2 bin 992 hasta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı bin 621, entübe edilmiş hasta sayısı 845 oldu. Dün 5 bin 18 hasta iyileşirken, toplam iyileşen hasta sayısı 38 bin 809 oldu.

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KANSER, KORONAVİRÜSTEN ÖLÜM RİSKİNİ 3 KAT ARTIRIYOR

Washington Post gazetesindeki haberde, Amerikan Kanser Araştırmaları Derneğinin yapılan yıllık toplantısında paylaştığı araştırmaya yer verildi.

AA'nın haberine göre, ABD, Çin ve Singapurlu ortak bir grubun araştırmasında, salgının ortaya çıktığı Çin'in Hubey eyaletindeki 14 hastanede, 105'i kanser 641 Kovid-19 hastası üzerinde yapılan çalışmalara yer verildi.

Elde edilen sonuçlara göre, özellikle yoğun bakım ve solunum cihazına bağlı halihazırda kanser olan Kovid-19 hastalarının, diğerlerine göre 3 kat daha fazla ölüm riski taşıdığı ortaya kondu.

Haberde, "Kovid-19 vakalarında en yüksek komplikasyon ve ölüm riski, akciğer veya tüm vücuda yayılmış tümörleri olan hastalarda görülüyor" ifadesi kullanıldı.