Coronavirüs haritasında son durum ne? Dünyada toplam kaç tane corona virüs vakası var? Corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı kaç oldu? Tüm bu soruların cevaplarına corona virüs haritası üzerinden ulaşılıyor. Corona virüs salgını, neredeyse tüm dünyaya yayıldı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklmasına göre, Türkiye'de test sonucu pozitif çıkan 670 hasta var. Corona virüs nedeniyle 9 vatandaşımız da hayatını kaybetti. Corona virüs haritasında, en çok vakanın görüldüğü ilk 6 ülke içerisinde yer alan Kore, yerini ABD'ye bıraktı. Corona virüs haritası ile son durum haberimizde.

CORONA VİRÜS HARİTASI (CORONAVIRUS MAP LIVE)

Coronavirus map live yani Corona virüs canlı haritası, Amerika'da bulunan Johns Hopkins Üniversitesi'nden araştırmacılar tarafından geliştirildi. Harita koronavirüsün günlük durumunu gösteren çevrimiçi bir harita geliştirdi. Haritada virüsü yayıldığı ülkeler ile birlikte vaka ve ölü sayılarına da ulaşılabiliniyor.

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CORONA VİRÜS NENDENİYLE ÖLENLERİN SAYISI 13 BİNE DAYANDI

Corona virüsü haritasına göre, 21 mart akşamı itibari ile dünya genelinde corona virüsü vaka sayısı neredeyse 300 bin. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 12 bin 755. Dünya genelinde corona virüs tedavisine olumlu yanıt vererek, hastalığı yenen kişi sayısı ise 91 bin 540 olarak aktarılıyor.

CORONA VİRÜS VAKALARI ÇİN DURDU, AVRUPA VE AMERİKA ARTIYOR

Corona virüsün en çok görüldüğü ülke 81 bin vaka ile Çin. Çin'de yeni vaka bildirimi sayısında son günlerde düşüş görülürken, Avrupa'da hastalık oldukça hızlı yaylıyor. Çin'i, 53 bin vaka ile İtalya takip ediyor. İtalya'nın bir günde yaklaşık 10 bin yeni vaka bildirimi yaptığı görülüyor. Ayrıoca İtalya'da son 24 saat içerisinde 793 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Listede İspanya'da yeni vakalarla birlikte 25 bin 374 hastaya ulaştı. Amerika, Almanya ve İran'da en çok vakası bulunan ülkeler arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını dünya genelinde 178 ülkeye yayılmış durumda.

TÜRKİYE'DE 65 YAŞ ÜSTÜ VE KRONİK HASTALARA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile gönderilen genelge ile 65 yaş ve üstü ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sokağa çıkmaları İl İdaresi Kanunun 11. Maddesi ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. Maddesi kapsamında sınırlandırıldı. Genelge uyarınca ihtiyaç olması halinde özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların mağdur olmaması; temel ihtiyaçlarını karşılamak için vali/kaymakamların başkanlığında 65 yaş üstü Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturulacak. Vatandaşlar ihtiyaçlarını 112, 155, 156 numaraları üzerinden bildirebilecek