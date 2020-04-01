Coronavirüs haritası son durum ne? Dünyada toplam kaç tane corona virüs vakası var? Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı kaç oldu? Tüm bu soruların cevaplarına corona virüs haritası üzerinden ulaşılıyor. Corona virüs salgını, neredeyse tüm dünyaya yayıldı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasına göre, Türkiye'de vaka sayısı 13 bin 531. Corona virüs nedeniyle 214 vatandaşımız da hayatını kaybetti. 243 vatandaşımız ise coronavirüsü yenerek hayata tutundu. Corona virüs haritası ile dünyadaki ve Türkiye'deki coronavirüs son durum haberimizde.

CORONAVIRUS MAP LIVE (CORONA VİRÜS HARİTASI) 1 NİSAN

Coronavirus map live yani Corona virüs canlı haritası, Amerika'da bulunan Johns Hopkins Üniversitesi'nden araştırmacılar tarafından geliştirildi. Harita koronavirüsün günlük durumunu gösteren çevrimiçi bir harita geliştirdi. Haritada virüsü yayıldığı ülkeler ile birlikte vaka ve ölü sayılarına da ulaşılabiliniyor.

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CORONA VİRÜS NENDENİYLE ÖLENLERİN SAYISI 42 BİNİ GEÇTİ

Corona virüsü haritasına göre, 1 Nisan sabah saatleri itibari ile dünya genelinde corona virüsü vaka sayısı 860 bini geçti. Corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 42 bin 354. Bu tablo son 24 satte neredeyse 4 bin kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği anlamına geliyor. Corona virüs salgını dünya genelinde 180 ülkeye sıçradı.

ABD'DEKİ CORONA VİRÜS VAKA SAYISININ YÜKSELİŞİ DURMUYOR

Corona virüsün en çok görüldüğü ülkeler, Çin'i geçen ABD, İtalya ve İspanya olmuş durumda. ABD'de toplam vaka sayısı yaklaşık 190 bin. ABD, geçen haftadan itibaren vaka sayısındaki hızlı artışı durduramıyor. İtalya'da toplam vaka sayısı 105 bini geçti. İspanya'da dün itibari ile vaka sayısında Çin'i geçti. İspanya'nın 96 bin coronavirüs vakası bulunuyor.

TRUMP'TAN KORONAVİRÜS AÇIKLAMASI: 2 HAFTA ZOR GEÇECEK

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesindeki koronavirüs salgınına ilişkin, "Önümüzdeki 2 hafta çok zor geçecek." uyarısında bulundu. Trump, "Salgına karşı alınan önlemlere, önümüzdeki 30 gün içinde uyulması bir ölüm kalım meselesi. ABD vatandaşlarından önümüzdeki zorlu günlere hazırlanmalarını istiyorum. Önümüzde çok zor geçecek iki hafta var. Bundan sonra ise birçok uzmanın tahmin ettiği gibi tünelin sonunda gerçekten ışık göreceğimizi umuyorum. Ama bu çok acılı iki hafta olacak" ifadelerini kullandı. Daha önce "virüse normal grip gibi davranın" açıklamaları ile gündeme gelen Trump, bu kez de Kovid-19'u "veba" olarak nitelendirdi.

KORONAVİRÜS'TE TÜRKİYE'DEKİ SON DURUM

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerini dün akşam, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından paylaştı. Tabloya göre, toplam test sayısı 92 bin 403, toplam vaka sayısı 13 bin 531, toplam vefat sayısı 214, toplam yoğun bakım hasta sayısı 847, toplam entübe hasta sayısı 622, toplam iyileşen hasta sayısı 243 oldu.

'BİZ BİZE YETERİZ TÜRKİYEM' KAMPANYASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yardım hesabı açıldığını bildirdi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Twitter hesabından da konuya ilişkin bir aniamsyon paylaşıldı. Paylaşımda, "Nice sıkıntıyı birlikte göğüslediğimiz, nice mücadeleyi birlikte yürüttüğümüz Milletimizle el ele vererek, Rabbimizin yardım ve inayetiyle inşallah bu musibetin de üstesinden geleceğiz. Çünkü #BizBizeYeterizTürkiyem, #BizBizeYeteriz." ifadelerine yer verildi.