Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerSağlık
ABONE OL

Corona virüs haritası CANLI 13 Nisan 2020! Coronavirus map live: Dünya Koronavirüs haritası son durum

Corona virüs haritası, ölü ve vaka sayısının her geçen gün arttığı koronavirüs salgını ile ilgili dünyadaki son durumu merak edenlerin gündeminde. Corona virüs haritasında, Dünya Sağlık Örgütüne bildirilen tüm vakalar ve vakaların akıbeti güncellenerek kamuoyu ile paylaşılıyor. Son tablo ise korkunç seviyelere ulaşmış durumda. Vaka sayısı 2 milyona yaklaştı! İşte Dünyadaki 13 Nisan güncel Corona virüs haritası (Coronavirus map live)

Corona virüs haritası

Coronavirüs haritası son durum ne? Dünyada toplam kaç tane corona virüs vakası var? Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı kaç oldu? Tüm bu soruların cevaplarına corona virüs haritası üzerinden ulaşılıyor. Corona virüs salgını, neredeyse tüm dünyaya yayıldı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasına göre, Türkiye'de vaka sayısı 56 bin 956. Corona virüs nedeniyle 1198 vatandaşımız da hayatını kaybetti. 3 bin 446 vatandaşımız ise coronavirüsü yenerek hayata tutundu. Corona virüs haritası ile dünyadaki coronavirüs son durum haberimizde.

CORONAVIRUS MAP LIVE (CORONA VİRÜS HARİTASI) 13 NİSAN

Coronavirus map live yani  Corona virüs canlı haritası, Amerika'da bulunan Johns Hopkins Üniversitesi'nden araştırmacılar tarafından geliştirildi. Harita koronavirüsün günlük durumunu gösteren çevrimiçi bir harita geliştirdi. Haritada virüsü yayıldığı ülkeler ile birlikte vaka ve ölü sayılarına da ulaşılabiliniyor. 

CORONA VİRÜS HARİTASINDA SON DURUM İÇİN TIKLAYIN

CORONA VİRÜS NENDENİYLE ÖLENLERİN SAYISI 114 BİNİ GEÇTİ 

Corona virüsü haritasına göre, 13 Nisan sabah saatleri itibari ile dünya genelinde corona virüsü vaka sayısı 1 milyon 850 bini geçti. Corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 114 bin 269. Corona virüs salgını dünya genelinde 185 ülkeye sıçradı.

ABD'DE CORONA VİRÜS SALGINININ YENİ MERKEZİ 

ABD girdiği hızlı yükselişe devam ediyor. 557 bin 590 hasta ile ABD coronavirüs salgınının yeni merkezi olmuş durumda. 22 bini aşan ölü sayısı nedeniyle ABD, coronavirüs salgınında en çok can kaybı yaşanan ülke oldu. İspanya da 166 bin hasta ile İtalya'yı geçerek en çok vakanın görüldüğü 2. ülke oldu. İtalya'da vaka sayısı 156 bini geçti. 

FRANSA'DA AĞIR BİLANÇO: 14 BİN 393 ÖLÜM

Fransa'da Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 14 bin 393'e yükseldi. Fransa Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 1613 artışla 95 bin 403 oldu, bakımevlerinde enfekte kişi sayısının 37 bin 188'e yükselmesiyle toplam vaka sayısı da 132 bin 591'e ulaştı.

İNGİLTERE'DE ÖLÜ SAYISI 10 BİN 612'YE ÇIKTI

İngiltere´de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 10 bin 612´ye yükselirken, virüs tespit edilenlerin sayısı ise 84 bin 279´a çıktı. İngiltere'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören Başbakan Boris Johnson hastaneden taburcu edildi.

 

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Gribe yakalananlarda koronavirüs görülme riski artar mı? - Haberler
SAĞLIKBol bol su içmek koronavirüsü yok eder mi?
Koronavirüs sürecinde kalp ve damar hastaları ilaçlarına devam etmeli mi? - Habertürk
SAĞLIKEn çok o kişileri vuruyor!
Corona Türkiye tablosu il il 13 Nisan 2020! İstanbul, Ankara haritası Koronavirüs Türkiye vaka sayısı
SAĞLIKCorona virüs Türkiye tablosu
Corona Türkiye tablosu il il 12 Nisan 2020! İstanbul, Ankara, İzmir haritası Koronavirüs Türkiye vaka sayısı
SAĞLIKCorona virüs Türkiye tablosu
Bahar alerjisi ile koronavirüs arasındaki fark nedir?
SAĞLIK'Bahar alerjisiyle koronavirüs karıştırılmamalı'
SON DAKİKA HABERİ! Bakan Koca açıkladı: Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 1198'e yükseldi
SAĞLIKTürkiye'de can kaybı 1198'e yükseldi
Koronavirüs yeni belirtileri neler? İşte Corona virüsü gün gün belirtileri
SAĞLIKGün gün corona belirtileri
Koronavirüs etkisini yarasalarda geliştirdi - Haberler
SAĞLIKKoronavirüs etkisini yarasalarda geliştirdi
Yozgat Şehir Hastanesi pandemi hastanesine dönüştürüldü - Haberler
SAĞLIKYozgat Şehir Hastanesi pandemi hastanesine ...
Koronavirüsün yeni belirtileri ortaya çıktı! - Haberler
SAĞLIKKoronavirüsün yeni belirtileri ortaya çıktı!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X