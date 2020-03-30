Coronavirüs haritası son durum ne? Dünyada toplam kaç tane corona virüs vakası var? Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı kaç oldu? Tüm bu soruların cevaplarına corona virüs haritası üzerinden ulaşılıyor. Corona virüs salgını, neredeyse tüm dünyaya yayıldı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasına göre, Türkiye'de vaka sayısı 9217. Corona virüs nedeniyle 131 vatandaşımız da hayatını kaybetti. İşte Corona virüs haritası ile dünyadaki ve Türkiye'deki coronavirüs son durum...

CORONA VİRÜS HARİTASI (CORONAVIRUS MAP LIVE) 30 MART 2020 PAZARTESİ

Coronavirus map live yani Corona virüs canlı haritası, Amerika'da bulunan Johns Hopkins Üniversitesi'nden araştırmacılar tarafından geliştirildi. Harita koronavirüsün günlük durumunu gösteren çevrimiçi bir harita geliştirdi. Haritada virüsü yayıldığı ülkeler ile birlikte vaka ve ölü sayılarına da ulaşılabiliniyor.

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CORONA VİRÜS NENDENİYLE ÖLENLERİN SAYISI 34 BİNİ GEÇTİ

Corona virüsü haritasına göre, 30 Mart sabah saatleri itibari ile dünya genelinde corona virüsü vaka sayısı neredeyse 724 bin. Corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 34 bin 5. Corona virüs salgını dünya genelinde 177 ülkede görülüyor.

ABD VE İTALYA, CORONA VİRÜS VAKA SAYISINDA ÇİN'İ GEÇTİ

Corona virüsün en çok görüldüğü ülkeler ABD ve İtalya olmuş durumda. ABD'de toplam vaka sayısı 143 bini geçti. ABD'de son 24 saatte neredeyse 20 bin yeni vaka saptandı. İtalya'da ise toplam vaka sayısı 97 bini geçti. ABD ve İtalya bu rakamlarla toplam 82 bin vakası bulunan Çin'i geride bıraktı. Çin'de yeni vaka bildirimi sayısında uzun zamandır önemli bir artış yaşanmıyor. Çin'i takip eden ülke ise 80 bin vaka ile İspanya. Uzmanlar, İspanya'nın da Çin'i geride bırakacağına kesin gözüyle bakıyor.

KORONAVİRÜS'TE TÜRKİYE'DEKİ SON DURUM

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerini dün akşam, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından paylaştı. Tabloya göre, toplam test sayısı 65 bin 446, toplam vaka sayısı 9 bin 217, toplam vefat sayısı 131, toplam yoğun bakım hasta sayısı 568, toplam entübe hasta sayısı 394, toplam iyileşen hasta sayısı 105 oldu.

29 Mart'taki test sayısı 9 bin 982, vaka sayısı 1815, vefat sayısı ise 23 olarak kayıtlara geçti.

KORONAVİRÜSÜN YENİ BİR BELİRTİSİ DAHA TESPİT EDİLDİ: KONJONKTİVİT

Koronavirüsün yeni bir belirtisi daha tespit edildi. Çin’deki verileri inceleyen doktorlar, pembe göz olarak da bilinen konjonktivitin (Gözlerin beyazlar ve göz kapaklarının iç kısmında zarlarını kaplayan bölgenin kızarıklık ve iltihabı) koronavirüsün nadir görülen bir belirtisi olabileceğini duyurdu. Today.com'da yer alan habere göre, araştırmacılar, koronavirüs tedavisi gören her 30 hastadan birine konjonktivit tanısı konulduğunu belirtti.

Amerikan Oftalmoloji Akademisi, yeni bir uyarıda bulundu. Koronavirüsün pembe göz yani konjonktivite neden olabileceğini duyurdu. Uzmanlar, göz doktorlarına konjonktiviti olan, gözünde kızarıklık, şişme ve bazen de bir veya her iki gözde yapışkan akıntı gibi semptomları olan kişilerin öksürük, nefes darlığı, ateş ve solunum semptomları gibi şikayetleri de varsa tetikte olmaları gerektiği uyarısında bulundu. Virüs partiküllerinin göz salgılarında bulunduğu daha önce açıklanmıştı ancak son yapılan araştırma, virüsün gözyaşı yoluyla bulaşma riskinin düşük olduğunu gösterdi.