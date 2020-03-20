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ABD'de market çalışanları acil durum personeli sayıldı

ABD'de Minnesota ve Vermont eyaletleri market çalışanlarını 'acil durum çalışanı' sınıfına soktu. Böylece çalışanlar ücretsiz çocuk bakımı gibi ek sosyal haklara sahip oldu. Kararla koronavirüs salgınıyla mücadele esnasında halkın gıda ihtiyacının kesintisiz giderilmesi amaçlanıyor

abd süper market
HABERTURK.COM

Tüm dünyada olduğu gibi ABD de koronavirüs salgınıyla mücadele ediyor. Bugün itibarıyla ABD'de virüse yakalanan kişi sayısı 14 bini virüsten ölen kişi sayısı da 200'ü aşmış durumda. Vaka sayısının artmasıyla birçok sektör durma noktasına gelirken milyonlarca insan evinden çıkmamayı tercih ediyor. 

Bu ortamda gıda ve içecek arzını sürdürmek büyük önem arz ediyor ve bunun için Türkiye'de olduğu market çalışanlarına ihtiyaç duyuluyor. İşte bu yüzden Vermont ve Minnesota eyaletleri market çalışanlarının salgınla mücadelede en önemli meslek gruplarından birisi olduğuna karar verdi ve çalışanları 'acil durum personeli' sınıfına aldı.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞUYOR

Bu kararın alınmasının nedeni 'acil durum personeli' sınıfına alınan kişilerin bedava çocuk bakımı ve bedava sağlık hizmeti gibi ek sosyal haklardan yararlanabilmesi. Söz konusu eyaletler 'yemek dağıtım çalışanı' olarak adlandırdığı market çalışanlarının herhangi bir sorun veya aksaklık yaşamadan görevlerini yerine getirmelerini istiyor.

ABD'de ilk koronavirüs vakası tespit edildikten hemen sonra süper  marketlerde uzun kuyruklar oluşmaya başladı. Halen sabah saatlerinden itibaren her gün kuyruklar oluşmaya devam ediyor.

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