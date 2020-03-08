Corona virüsü Türkiye'ye geld mi? Corona virüsü son durum ne? soruları tüm dünyayı etkisi altına alan ve herkesi alarma geçiren salgın için soruluyor. Pek çok ülke için seyahat yasakları ya da kısıtlamaları uygulanıyor. Dünya çapında ekonomiden eğitime her şey ve herkes Corona virüsünden etkilendi. Türkiye için kötü haber Fransa'dan geldi. Bir Türk vatandaşı Corona Virisü nedeniyle yaşamını yitirdi. Bugün de Bulgaristan'da ilk Corona Virüsü vakaları görüldü. İşte Corona virüsünde son durum...

CORONA VİRÜSÜ TÜRKİYE'YE GELDİ Mİ? 6 MART 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çin’den Amerika’ya uzanmış bir salgınla karşı karşıyayız. Tehlike sınırlarımıza dayandığı halde, şu ana dek büyük başarı gösterdik. Zorluklar kaçınılmaz. Hiçbir salgınla mücadele konfor içinde yapılmamıştır. Dayanışma içinde olalım. Mücadelemiz birbirimizle değil, koronavirüsle” dedi.

Sağlık Bakanı Koca, önceki gün yaptığı açıklamada koronavirüse ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Koca açıklamasında "Son 14 günü İran, Irak, Çin, Güney Kore ve İtalya'da geçirmiş olanların raporlu sayılabileceklerini ve bu dönemi evlerinde geçirmelerini özellikle ifade etmek istiyoruz. Koronavirüsün ülkemizde görülmesi demek bir felaket anlamı taşımıyor. Böyle durumda sağlık sistemimiz, durumu kontrol altında tutacak güçte. Bugüne kadar ülkemizde herhangi bir vakaya rastlanmadı" ifadelerini kullanmıştı.

FRANSA'DA BİR TÜRK CORONA VİRÜSÜ NEDENİYLE ÖLDÜ

Fransa'nın kuzeyindeki Soissons kasabasında yaşayan Türk vatandaşı Halil B, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybetti.

Fransa'da virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 9'dan 11'e çıkarken, vaka sayısı ise 716'ya ulaştı. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenler arasında bulunan Halil B. (64) cumartesi günü solunum yetersizliği sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı. Fransız yetkililerin cenazenin Türkiye'ye nakline izin vermediği belirtildi.

Salgının etkili olduğu Oise ve Bas-Rhin bölgelerinde, pazartesi itibarıyla okullar 15 gün süreyle kapatıldı. Ayrıca, Kovid-19 ile mücadele kapsamında eczanelere dezenfektan jel üretme yetkisi verildi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, mevcut durumda 2 olan koronavirüse karşı ulusal alarm seviyesinin gelecek günlerde salgının daha fazla yayılmasıyla 3'üncü seviyeye çıkarılabileceğini açıklamıştı.

BULGARİSTAN'DA İLK CORONA VİRÜSÜ TEŞHİSİ YAPILDI

Bulgaristan´da ilk koronavirüs vakaları ortaya çıktı. Plevne´den 27 yaşında bir erkek ve Gabrovo´dan 75 yaşında bir kadının, akciğer rahatsızlığı sonucu kaldırıldıkları hastanelerde koronavirüs (COVID-19) testleri pozitif çıktı. Kriz Masası Başkanı Askeri Tıp Akademisi (VMA) Başhekimi Tümgeneral Prof. Dr. Ventsislav Mutafçiyski, iki kişinin ikişer ayrı testte koronavirüsün olumlu netice verdiğini, bir testin ise negatif çıktığını açıkladı.

ÇİN'DE CORONA VİRÜSÜ CAN ALMAYA DEVAM EDİYOR

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’nun yaptığı yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 27 kişi hayatını kaybetti, 44 yeni Kovid-19 vakası saptandı. Salgın nedeniyle yaşanan toplam can kaybı ikisi Hong Kong’dan olmak üzere 3 bin 99’a, tespit edilen virüs bulamış kişi sayısı da 80 bin 695’e yükseldi.

CORONA VİRİSÜ AVRUPA'YI VURDU! İTALYA'DA ÖLÜ SAYISI 233'E ÇIKTI

AA'da yer alan habere göre İtalya’da Başbakan Giuseppe Conte, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasının önüne geçmek için yoğun olarak görüldüğü Lombardiya Bölgesi ve 14 kenti, giriş-çıkışlara kısıtlama getiren sıkı bir güvenlik rejimi uygulayarak karantinaya aldıklarını açıkladı.

Kovid-19 bulaşanların sayısının 5 bin 883'ü bulduğu ve 233 kişinin hayat kaybettiği İtalya’da hükumet, virüsün yayılmasının önüne geçebilmek için özellikle kuzeydeki Lombardiya bölgesi ve bazı kentler üzerine yoğun çalışma başlattı.

ALMANYA'DA VAKA SAYISI: 795

Almanya'da vaka sayısı iki gün içinde iki kattan fazla arttı. Robert-Koch Enstitüsü'nce yapılan açıklamada, iki gün önce 349 olarak bildirilen ülkede Kovid-19 görülen kişi sayısı 795'e yükseldi.

İSPANYA'DA CAN KAYBI 10'A YÜKSELDİ

İspanya'da vaka sayısı 93 artarak 441'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 10'a çıktı. Virüsün bulaştığı vakalar, ülke genelinde görülse de Madrid, Bask, Valensiya ve Katalonya özerk bölgeleri, en fazla vaka olan yerler olarak öne çıktı. Kovid-19 teşhisi konulan hastalarda, bu zamana kadarki tüm ölümlerin yaşlılarda olmasının da etkisiyle, birçok kentte yaşlıların toplu bulunduğu yerlerdeki etkinlikler, bir ay süreyle durduruldu.

İNGİLTERE'DE VAKA SAYISI 206'YA ÇIKTI

İngiltere'de de vaka sayısı 42 kişi daha artarak 206 oldu. İsviçre'de ise vaka sayısı 264'e çıktı. 26 kantonun 20'sinde virüs tespit edilirken, vaka oranı erkeklerde yüzde 55, kadınlarda yüzde 45 olarak kaydedildi. Bununla birlikte Kovid-19'dan daha önce bir kişinin öldüğü Hollanda'da vaka sayısı 188'e, Belçika'da 149'a, Avusturya'da 81'e, Çekya'da 19'a, Romanya'da 11'e, Macaristan ve Polonya'da 5'e yükseldi.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 145'İ BULDU

Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, yaptığı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 21 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve can kaybının 145'e çıktığını söyledi. Cihanpur, toplam vaka sayısının da 1076 kişi artarak 5 bin 823'e ulaştığını ifade etti.

ARJANTİN'DE DE İLK ÖLÜM YAŞANDI

Güney Amerika ülkesi Arjantin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti. Arjantin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Avrupa seyahatinden 25 Şubat'ta dönen, diyabet, yüksek tansiyon ve bronşit gibi çeşitli kronik hastalıkları bulunan 64 yaşındaki bir kişinin Kovid-19 virüsü nedeniyle öldüğü doğrulandı.

MISIR'DA 37, IRAK'TA 56 VAKA TESPİT EDİLDİ

Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı, Mısır'da 37, Lübnan'da 28, Irak'ta 56'ya yükseldi. Mısır Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkenin güneyindeki bir turistik gemide 33 kişide Kovid-19 virüsü tespit edildi.

Turistik gemide 171 kişide yapılan testler sonucu 33 kişide koronavirüs tespit edildiğini, ancak vakalarda salgına ilişkin herhangi bir belirtiye rastlanmadığını söyledi.