Corona Virüsü Türkiye'ye geldi mi? sorusu vatandaşların gündeminde. Asya, Avrupa ve Afrika'daki 56'da ülkede Corona Virüsü vakası görülürken, sınır komşularımız İran, Azerbaycan ve Yunanistan'da vakalar görülmeye devam ediyor. İran'da ölümlü vak sayısı başta Van'daki vatandaşlarımız olmak üzere herkesi tedirgin ediyor. İran'dan gelen uçaktaki yolcuların karantinası devam ediyor. İşte Corona Virüsü ile ilgili detaylar...

CORONA VİRÜSÜ TÜRKİYE'YE GELDİ Mİ?

Türkiye'nin çeşitli illerinde her gün Corona Virüsü şüphesi ile ilgili haberler geliyor. Ancak şüpheli vakalar içerisinde henüz Corona Virüsü tanısı konulmuş bir hasta bulunmuyor. İran'dan gelen ve Ankara'da karantina altında olan vatandaşlarımızdan da kötü haberin gelmemesi sevindiriyor.

Dünyadaki Corona Virüsü vakaları ise şöyle:

ROMANYA'DA CORONA VİRÜSÜ VAKASI SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Romanya İtalya'dan gelen bir vatandaşında Corona Virüsü tespit edildiğini duyurmuştu. Reuters'ın haberine göre; Romanya'da Corona Virüsü vakası sayısı 3'e çıktı. Sağlık Bakanı Nelu Tataru, çarşamba gününden bu yana Corona Virüsü vakasının 3'e çıktığını duyurdu. Tatru, Maramures ilçesinden 45 yaşında bir adam ve Timisoara'dan 38 yaşında bir kadında Corona Virüsü tespit edildiğini söyledi. Bu kişilerin yakın zamanda İtalya'dan döndüklerini dile getirdi.

JAPONYA'DA HOKKAIDO ADASINDA ACİL DURUM

Japonya'da Hokkaido adasında Corona Virüsü nedeniyle Vali Suzuki Naomiçi tarafından acil durum ilan edildi, ada halkına evlerinden çıkmamaları çağrısında bulunuldu. Corona Virüsü Japonya'da 8 kişinin ölümüne yol açmış, 918 kişinin virüsü taşıdığı açıklanmıştı. Hokkaido adasında 66 vakanın bulunduğu ifade edildi.

KUVEYT'TE YENİ TİP CORONA VİRÜSÜ VAKASI 45'E ULAŞTI

Kuveyt Sağlık Bakanlığı, ülkede tespit edilen yeni tip Corona Virüsü (Kovid-19) vakasının 45'e yükseldiğini duyurdu. Kuveyt Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Müsteşarı Busina el-Mudaf, yaptığı basın açıklamasında, Kovid-19 virüsü tespit edilenlerin 43'ünün İran'dan geldiğini ve bu kişilerin 3 merkezde karantina altında tutulduğunu belirtti.

Kuveyt'in yanı sıra Körfez ülkelerinden; Bahreyn, Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde de Kovid-19 vakaları görüldü.

AZERBAYCAN'DA İLK CORONA VİRÜSÜ VAKASI

Azerbaycan'da ilk Corona Virüsü vakası tespit edildi. Yeni tip Corona Virüsüle (Kovid-19) ilgili yeni oluşturulan operasyonel karargahtan yapılan açıklamada, İran'dan Azerbaycan'a geçen bir Rus vatandaşında virüse rastlandığı belirtildi. Söz konusu kişinin hastanede karantinaya alındığı, durumunun stabil olduğu kaydedildi. Hastanın iletişimde olduğu kişilerin araştırıldığı belirtildi.

İRLANDA'DA İLK CORONA VİRÜSÜ VAKASI

Corona Virüsü salgını Avrupa'ya yayılırken Kuzey İrlanda'da da ilk vaka tespit edildi. Kuzey İrlanda Halk Sağlığı Kurumu'nun yaptığı açıklamada, bir kişide yapılan testin pozitif çıktığı kaydedildi. Enfekte olan kişinin daha önce Dublin'den İtalya'ya seyahat ettiği bilgisi verildi. Böylelikle Birleşik Krallık'taki toplam vaka sayısı 16'ya çıkmış oldu.

FRANSA'DA YENİ CORONA VİRÜSÜ VAKASI

Fransa'da yeni tip Corona Virüsü vakası artıyor. Reuters'ın haberine göre; Fransa'da bir yeni tip Corona Virüsü vakası daha tespit edildi. Fransa'nın Nice şehrinde yakın zamanda Milano'dan dönen bir kadında Corona Virüsü görüldüğü açıklandı. Nice Hastanesinde teşhis konulan kadın karantina altına alındı. John Hophins Üniversitesi araştırmacıları tarafından hazırlanan çevrim içi Corona Virüsü haritasına göre; Fransa'daki vaka sayısı 38'e ulaştı. Fransa Başbakanı Edouard Philippe, ülkede yeni tip Corona Virüsü (Kovid-19) olası vakalarına karşı 108 hastanenin hazır tutulduğunu ve 200 milyon maskenin sipariş edildiğini açıklamıştı.

İSRAİL'DE YENİ CORONA VİRÜSÜ VAKASI

İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni bir Corona Virüsü vakası olduğunu doğruladı. İtalya ziyareti sonrası Corona Virüsü tespit edilen bir kişiyle yakın temas halinde olan başka bir adam da yapılan test pozitif sonuç verdi. Corona Virüsü testi pozitif sonuç veren kişi karantinaya alındı. Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, bir hafta önce yolcu gemisi Diamond Princess'te iki İsrailli yolcuda Corona Virüsü görüldüğünü belirtip, o hastaların İsrail Hastanesinde karantinaya alındığını açıkladı.

GÜNEY KORE'DE 315 YENİ VAKA

Güney Kore'de 315 Kovid-19 vakasının tespit edilmesiyle ülkede bir günde görülen vaka sayısı 571'e yükseldi. Yetkililer, yeni vakalarla virüs taşıyan kişi sayısının 2 bin 337'ye çıktığını açıkladı. Güney Koreli pop müzik grubu BTS'nin de başkent Seul'de vermeyi planladığı konserler Kovid-19 salgını nedeniyle iptal edildi.

4 ÜLKEYE DAHA SIÇRADI

Yeni Zelanda, Belarus, Litvanya ve Nijerya'da ilk Corona Virüsü vakalarının kaydedildiği açıklandı. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan Corona Virüsü, 4 ülkeye daha sıçradı. Yeni Zelanda, Belarus, Litvanya ve Nijerya'da ilk Corona Virüsü vakalarının tespit edildiği duyuruldu.

"TÜM DEVLETLER HAZIRLIKLI OLSUN"

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, tüm devletlerin hazırlıklı olması gerektiğini ifade etti.

İSVİÇRE, JAPONYA VE GÜNEY KORE'DEN CORONA VİRÜSÜE KARŞI YENİ ÖNLEMLER

İsviçre, Japonya ve Güney Kore'de yeni tip Corona Virüsüe (Kovid-19) karşı yeni önlemler alındı, vaka sayıları güncellendi. Güney Afrika Vuhan'daki vatandaşlarını tahliye kararı alırken, Kenya'da halk Çin'den uçak seferlerinin yeniden başlatılmasına tepki gösterdi.

İsviçre hükümeti, "mevcut durum ve Corona Virüsün yayılması göz önünde bulundurulduğunda" en erken 15 Mart'a kadar 1000'den fazla kişinin katılacağı tüm "kamuya açık ve özel" etkinliklerin yasaklandığını duyurdu. Önlem ile İsviçre'de halkın Kovid-19'a karşı korunmasının, yeni tip Corona Virüsün yayılma hızının düşürülmesinin beklendiği belirtildi. Bu arada, İsviçre'de vaka sayısının 15'e çıktığı kaydedildi.

JAPONYA'DA HOKKAIDO ADASINDA ACİL DURUM

Japonya'da Hokkaido adasında Kovid-19 nedeniyle Vali Suzuki Naomiçi tarafından acil durum ilan edildi, ada halkına evlerinden çıkmamaları çağrısında bulunuldu. Kovid-19 Japonya'da 8 kişinin ölümüne yol açmış, 918 kişinin virüsü taşıdığı açıklanmıştı. Hokkaido adasında 66 vakanın bulunduğu ifade edildi. Japonya'daki okullar Mart sonuna kadar kapanıyor.