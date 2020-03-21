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Habertürk'te Eren Eğilmez'in sunduğu programın konuklarından Doç.Dr. Ümit Savaşçı, Enfeksiyon Hastanesi ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı coronavirüsten hayatını kaybeden kişilerin defin işleminin nasıl gerçekleştiğini anlattı.

ÇOK YAKINLARI SOSYAL MESAFEYİ KORUYARAK KATILABİLİYOR

Savaşçı şöyle konuştu: Bilim Kurulu'nun önerileriyle defin işlemleriyle ilgili bir genelge yayınlandı. Yoğun bakımdan çıkarılırken, cenaze torbası dediğimiz, ki o zaten geçirgen değildir, onun içinde korunarak morga taşınıyor. Cenazeyi yıkayan personel tam kıyafetli ve korumalı olarak yıkıyor. Yıkama işleminde çamaşır suyu ve tabletler kullanıldığı için herhangi bir bulaşma durumu olmuyor. Ceset torbasıyla tabut içerisine konulup defnediliyor. Cenaze törenleri zaten iptal edildi. Sadece çok yakınları sosyal mesafeyi koruyarak defin işlemleri gerçekleştirilmesi önerildi. Ayrı bir yere defnedilmiyor. Aile mezarlığına defnediliyor. Bu dönemler aile için de üzücü dönemler...