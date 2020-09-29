Çorum Belediyesinden Azerbaycan'a bayraklı destek

AA

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yaptığı yazılı açıklamada, Ermenistan'ın saldırılarına karşı Azerbaycan'ın yanında olduğunu bildirdi.

Saldırıları kınadığını belirten Aşgın, "Biz tek millet, iki devletiz. Sonuna kadar kardeş Azerbaycan'ın yanındayız." ifadesini kullandı.

Türk milletinin her zaman Azerbaycan'ın yanında yer alacağına inandığının altını çizen Aşgın, şunları kaydetti:

"Ermenistan'ın işgal altında tuttuğu Dağlık Karabağ Türk'ündür, öyle de kalacaktır. Adalet er ya da geç yerini bulacak ve bu topraklar kardeş ülke Azerbaycan'a tekrar katılacaktır. Bu hain saldırıda şehit olan sivil kardeşlerimiz, çocuklarımız ve askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum."