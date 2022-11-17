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Çorum'da 1 yılda kaçak kazı yapan 46 kişi yakalandı 0:00 / 0:00

DHA

Çorum'da, son 1 yıl içinde kaçak kazı yapan 46 kişi yakalandı.

Çorum Valiliği, kentte "kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığı" ve "izinsiz kaçak kazı ile mücadele" kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son 1 yılda düzenlenen operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

Kaçak kazı sırasında ele geçirilen, Roma dönemine ait 1500 yıllık olduğu tahmin edilen altın yüzük ve diğer tarihi objelerin fotoğraflarının paylaşıldığı açıklamada; 15 bölgede izinsiz kaçak kazı yapan toplam 46 kişinin yakalandığı belirtildi.

El koyulan tarihi eserler arasında 1500 yıllık yüzüğün yanı sıra haç, toprak testi, heykel, bakır kaplar ve çok sayıda sikke de yer aldı.