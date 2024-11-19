Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Çorum'da 25 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Çorum'da 25 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Çorum'da hakkında 'kasten öldürme' suçundan kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerince yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 01:04 Güncelleme: 19.11.2024 - 01:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        25 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kentin farklı noktalarında şok denetim yapıldı.

        AA'nın haberine göre; denetim sırasında, hakkında "kasten öldürme" suçundan kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan Celal Ş. (40) yakalandı.

        Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #çorum
        #haberler
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Lübnan'dan Tel Aviv'e roket saldırısı
        Lübnan'dan Tel Aviv'e roket saldırısı
        Milyarlarca insanın hayatı tehlikede
        Milyarlarca insanın hayatı tehlikede
        Üzerlerine kaya parçası düştü: 1 ölü, 1 yaralı
        Üzerlerine kaya parçası düştü: 1 ölü, 1 yaralı
        Acil durum' ile 'toplu sınır dışı'nı doğruladı
        Acil durum' ile 'toplu sınır dışı'nı doğruladı
        Yenidoğan çetesi ilk kez hakim karşısında: 47 sanık için hesap zamanı
        Yenidoğan çetesi ilk kez hakim karşısında: 47 sanık için hesap zamanı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde
        Çocuğunun boğazına bıçak dayayan baba gözaltında
        Çocuğunun boğazına bıçak dayayan baba gözaltında
        Orkun Kökçü, Ada yolcusu!
        Orkun Kökçü, Ada yolcusu!
        'Görüşme' yalanlaması
        'Görüşme' yalanlaması
        Montella'dan ayrılık sorusuna yanıt!
        Montella'dan ayrılık sorusuna yanıt!
        Mourinho'dan Ansu Fati kararı!
        Mourinho'dan Ansu Fati kararı!
        "Yeni bir Siber Güvenlik Başkanlığı oluşturuyoruz"
        "Yeni bir Siber Güvenlik Başkanlığı oluşturuyoruz"
        MSB kaynaklarından teğmenlerin kılıçlı yemini hakkında açıklama
        MSB kaynaklarından teğmenlerin kılıçlı yemini hakkında açıklama
        "2026'da hanelerimizin yarısınının gaz ihtiyacını kendimiz sağlayacağız"
        "2026'da hanelerimizin yarısınının gaz ihtiyacını kendimiz sağlayacağız"
        En yüksek kadro değerine sahip milli takımlar!
        En yüksek kadro değerine sahip milli takımlar!
        Cimbom'dan Zaha kararı!
        Cimbom'dan Zaha kararı!
        Muazzez İlmiye Çığ'ın cenaze programı belli oldu
        Muazzez İlmiye Çığ'ın cenaze programı belli oldu
        BYD'nin yeni fiyatları tartışma yarattı
        BYD'nin yeni fiyatları tartışma yarattı
        Mandalinanın cildi güzelleştirdiği doğru mu?
        Mandalinanın cildi güzelleştirdiği doğru mu?
        Konutta 52 ayın en düşük fiyat artışı
        Konutta 52 ayın en düşük fiyat artışı