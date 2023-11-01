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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çorum'da "araç alım-satım" cinayeti

        Çorum'da "araç alım-satım" anlaşmazlığında 2 kişiyi vurdu

        Çorum'da Hasan A., "araç alım-satım" anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı 2 kişiyi tabanca vurup, kaçtı. Celalettin Aygün hayatını kaybetti, Mehmet Ş. ağır yaraladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 16:21 Güncelleme: 01.11.2023 - 16:21
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        Çorum'da "araç alım-satım" cinayeti
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        Çorum'un Kale Mahallesi'nde Hasan A. ile Mehmet Ş. ve Celalettin Aygün arasında "araç alım-satım" anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi ile Hasan A., içerisinde Mehmet Ş. ile Celalettin Aygün'ün bulunduğu otomobile tabanca ile ateş edip, kaçtı.

        İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Celalettin Aygün olay yerinde hayatını kaybetti.

        Başına mermi isabet eden Mehmet Ş. ise Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaçan şüpheli ise polis ekiplerince yakalandı. Soruşturma sürüyor.

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